فاوتشي يتحدث عن "أصل كورونا"

بعد نحو ثلاث سنوات من انتشار وباء كوفيد-19، وفيما لا تزال التحقيقات بشأن أصل الفيروس، طالب أنطوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، بإبعاد السياسة عن التحقيقات بشأن أصل فيروس كورونا.

وقال فاوتشي في مقابلة مع سي بي اس: “هناك دليل قوي إلى حد بعيد على أن منشأ فيروس كورونا كان طبيعيا”.

وأضاف: “لكننا بحاجة إلى حوار مفتوح بين العلماء الصينيين وعلمائنا بشأن التحقيق في هذا الأمر”.

يذكر أن الجمهوريين كانوا قد أشاروا إلى اعتزامهم فتح تحقيق بشأن منشأ كورونا بمجرد أن يبدأ مجلس النواب الجديد- الذين باتوا يسيطرون على الأغلبية فيه- مهامه.

ويعتقد عدد كبير من العلماء والمسؤولين الصحيين في العالم أن منشأ كوفيد-19 هو الحيوانات البرية في سوق ووهان، الذي وفر البيئة الخصبة لظهور الفيروس، لكن علماء يعترضون على هذه الفرضية ويشيرون إلى الكثير من البيانات المفقودة حول الفترة الأولى للوباء.

وكان فريق من العلماء جمعته منظمة الصحة العالمية زاروا ووهان قالوا، في فبراير من عام 2021، إن حدوث تسرب في المختبر أمر مستبعد للغاية.

وذكروا أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط.