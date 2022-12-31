فقدان الذاكرة المفاجئ.. أبرز الأسباب والأعراض لهذه المشكلة "الغريبة"

يعرف الأطباء فقدان الذاكرة (Memory Loss or Amnesia) بأنه حالة مرضية يعاني فيها الشخص من صعوبة تذكر الأحداث القريبة أو استرجاع الذكريات القديمة، أو كليهما.

قد يكون فقدان الذاكرة عابرًا أو مؤقتًا أي يستمر فترة قصيرة ثم يعود الشخص إلى طبيعته، بينما في حالات أخرى يستمر الأمر فترة طويلة ويزداد سوءًا بمرور الوقت، ويمكن أن يتداخل مع أداء المهام اليومية.

ولعل السبب الأساس لهذه المشكلة الصحية لم يُعرف بعد، ولكن هناك بعض الأبحاث العلمية والدراسات والتحاليل التي أجريت والتي قد أشارت إلى احتمالية أن يكون الفقدان المفاجئ ناجم عن حالة صحية تسمى بنقص التروية أيّ نقص تدفق الدم الكافي إلى الدماغ.

ووفقاً لموقع “ويب طب” فإن أبرز أسباب فقدان الذاكرة المفاجئ:

الإجهاد الجسدي.

المعاناة من بعض الضغوطات النفسية أو العاطفية.

النزول في ماء بارد أو ساخن بشكل مفاجئ.

المعاناة من بعض الآلام.

تعرض الرأس لصدمة أو ضربة ما.

الاستهلاك المفرط للمشروبات الكحولية.

الجرعات الكبيرة من الأدوية الممنوعة وغير المشروعة مثل؛ الباربيتورات، البينزوديازيبينات.

نتيجة القيام ببعض الإجراءات الطبية.

مناورة فالسالفا (Valsalva maneuver).

عوامل خطر الإصابة بفقدان الذاكرة المفاجئ

لقد تم الذكر سابقًا عن أهم أسباب فقدان الذاكرة المفاجئ، ولكن هل هناك عوامل من الممكن أن يكون لها دور في زيادة فرصة الإصابة بفقدان الذاكرة المفاجئ.

إن المثير جدًا للاهتمام أن المعاناة من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكولسترول قد يؤديان إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، والجدير بالعلم أن كلا الحالتين لا يمكن أن يُعدان على أنهما من عوامل خطر الإصابة بفقدان الذاكرة المفاجئ.

يعزى سبب ذلك إلى عدم وجود رابط بين بين فقدان الذاكرة المفاجئ وأمراض الأوعية الدموية الناتجة عن الشيخوخة، وإن من أهم العوامل التي تزيد من خطر إصابة الفرد بفقدان الذاكرة المفاجئ الآتي:

العمر: إن الأفراد الذين يبلغون من العمر ما يقارب الخمسين عامًا فأكثر، يعدون الأكثر عرضةً لخطر الإصابة بفقدان الذاكرة المفاجئ، وذلك بالمقارنة مع الأفراد الذين بعمر الشباب.

الصداع النصفي: إن الأفراد الذين يعانون من الصداع النصفي يكونوا الأكثر عرضةً لخطر الإصابة بفقدان الذاكرة المفاجئ مقارنةً مع الذين لا يعانون من هذا النوع من أنواع الصداع.

أعراض فقدان الذاكرة المفاجئ

يشعرون بالقلق في معظم الأحيان.

تكرار نفس الأسئلة والعبارات أكثر من مرة واحدة، وذلك لعدم قدرتهم على تذكرها غالبًا.

يخلطون بين الزمان والمكان.

نسيان بعض الأشياء التي حدثت قبل حدوث فقدان الذاكرة في بعض الحالات.

المعاناة من بعض النوبات.

ضعف التركيز.