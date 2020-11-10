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فكر بطريقة إيجابية لتحمي ذاكرتك من التدهور

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 4:25 مساءً
التفكير الإيجابي يقلل من تدهور الذاكرة

التفكير الإيجابي يقلل من تدهور الذاكرة

الإمارات 24 - د ب أ
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أكثر ما يقلق الإنسان هو فقدان الذاكرة مع مرور الزمن، حيث يؤثر الضغط النفسي والتفكير المحبط بشكل سلبي على أداء وظائف الدماغ ولا سيما الذاكرة. لذلك يحث الاطباء مرضاهم على التفكير بطريقة إيجابية وتحفيزهم لممارسة الرياضة أو تمارين التأمل للتخلص من ضغوطات الحياة التي تؤدي إلى تدهور الذاكرة شيئا فشيئا.

وقد تتمنى أن تدوم بعض الذكريات طيلة العمر، ولكن الكثير من العوامل الجسدية والوجدانية يمكن أن تؤثر سلباً على قدرتنا على الاحتفاظ بالمعلومات طوال الحياة.

وجدت دراسة جديدة نشرت في دورية “سيكولوجيكال ساينس” أن الأشخاص الذين يشعرون بالحماسة والبهجة -ما يسميه العلماء “التأثير الإيجابي”- أقل احتمالية في المرور بتجربة تدهور الذاكرة مع التقدم في العمر. وهذه النتيجة تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث حول دور التأثير الإيجابي في الشيخوخة الصحية.

وقام الباحثون بفحص الصلة بين التأثير الإيجابي وتدهور الذاكرة بالوضع في الاعتبار السن والجنس والتعليم والاكتئاب والتأثير السلبي والانبساط.

وقالت كلاوديا هاس وهي أستاذ مساعد في جامعة نورث ويسترن الأمريكية وهي أحد واضعي الدراسة: “أظهرت نتائجنا أن الذاكرة تتراجع مع التقدم في العمر”.

وقالت إيميلي هيتنر الحاصلة على دكتوراه من جامعة نورث ويسترن والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “غير أن الأفراد الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من التأثير الإيجابي، تراجعت الذاكرة لديهم بشكل أقل على مدار عقد تقريباً”.

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