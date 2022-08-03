فوائد التين الشوكي.. ومخاطر الإفراط في تناوله

التين الشوكي من الفاكهة المحببة لدى كثيرين، وهو نوع من فاكهة الصبار الصالحة للأكل، يتميز بطعمه الحلو واللذيذ، ويساعد في تعزيز الصحة والحماية من أمراض معينة، ورغم فوائدها الجمة فإن الإكثار من تناولها قد يسبب ببعض الأضرار.

علميا، يعرف التين الشوكي باسم Opuntia ficus-indica، وهو عضو في عائلة الصبار، ويُطلق عليه أيضًا اسم nopal وtuna وsabra وpaddle cactus، ويتنوع لونه بين أخضر أو وردي أو أحمر أو أرجواني أو أصفر برتقالي.

نظرًا لأنه ينمو بشكل أساسي في البيئات الصحراوية، فإن التين الشوكي شائع جدًا في المكسيك وجنوب غرب أمريكا، ويزرع أيضًا في إيطاليا وأجزاء أخرى من البحر الأبيض المتوسط مثل مصر.

في بعض البلدان، يستخدم التين الشوكي في الطهي مثل المطبخ المكسيكي، حيث يقدم في أطباق البيض المكسيكية والسلطات والتاكو والشوربات.

التين الشوكي ثمرة غنية بالفيتامينات

التين الشوكي مصدر جيد للألياف، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات المضادة للأكسدة.

كما يعتبر مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، حيث يوفر 19٪ من القيمة اليومية في كوب واحد (149 جرامًا). كما يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، وكلاهما مهم للهضم الصحي

ويعتبر المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم في التين الشوكي من العناصر الغذائية الرئيسية لضغط الدم الصحي، بينما يلعب فيتامين C دورًا مهمًا في صحة الجهاز المناعي.

أيضا يحتوي التين الشوكي على العديد من المركبات النباتية المفيدة، بما في ذلك الأحماض الفينولية والفلافونويد والأصباغ التي تعمل كمضادات للأكسدة، التي تساعد في منع الضرر التأكسدي الذي تسببه جزيئات تفاعلية تسمى الجذور الحرة ويمكن أن تؤدي إلى المرض.

وفقا لموقع healthline يحتوي كوب واحد (149 جراما) من هذه الثمرة على:

– السعرات الحرارية: 61

– البروتين: 1 جرام

– الدهون: 1 جرام

– الكربوهيدرات: 14 جراما

– الألياف: 5 جرامات

– المغنيسيوم: 30٪ من القيمة اليومية

– فيتامين ج: 23٪ من القيمة اليومية

– البوتاسيوم: 7٪ من القيمة اليومية

– الكالسيوم: 6٪ من القيمة اليومية

الفوائد الصحية لثمرة التين الشوكي

تشير الدراسات إلى أن التين الشوكي قد يساعد في إنقاص الوزن، وتعزيز صحة الجلد والشعر، وتحسين مستويات السكر في الدم والدهون في الدم وحماية الكبد.

وفي حين أن القليل من الدراسات البشرية حللت قدرة التين الشوكي على تعزيز الصحة، تشير الأبحاث الأولية إلى نتائج واعدة، بينها:

1- فقدان الوزن

قد تساعد الألياف الموجودة في نباتات صبار التين الشوكي في إنقاص الوزن عن طريق الارتباط بالدهون الغذائية، وزيادة إفرازها وتقليل امتصاص الطاقة.

2- منقذ للبشرة

التين الشوكي غني بالأحماض الدهنية الأساسية وأوميجا 6 و9 وفيتامين هـ المضاد للأكسدة الطبيعي، والأحماض الأمينية التي تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا.

كما يساعد محتواه من فيتامين K على تفتيح الهالات السوداء تحت العين وتحسين مظهر البشرة

3- مرطب للشعر

نظرًا لقدرته الهائلة على الترطيب، فإن التين الشوكي يظهر بشكل متزايد في منتجات العناية بالشعر، حيث لا يساعد محتواه من فيتامين E على تنعيم البشرة فحسب بل تلطيفه أيضا، بجانب مساعدة الأحماض الدهنية الأساسية والبروتين على استعادة اللمعان وتحسين الحالة العامة للشعر.

4- داء السكري

فائدة أخرى محتملة من التين الشوكي هو استخدامه في إدارة نسبة السكر في الدم ومضاعفات مرض السكري.

5- صحة الكبد

تم استخدام التين الشوكي تاريخيًا لعلاج مشاكل الكبد، وتؤيد بعض الدراسات الحديثة هذه الفكرة.

6- دعم الكوليسترول

قد يقلل التين الشوكي من مستويات الكوليسترول في الدم بسبب الألياف الغذائية التي يحتوي عليها، ما يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالدهون (LDL).

7- مضاد للالتهابات والأكسدة

للتين الشوكي خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة وفقا لموقع hollandandbarrett، إذ يمكن أن يساعد في تخفيف التهاب الجهاز الهضمي والشعب الهوائية، وهو فعال ضد الجذور الحرة نظرًا لاحتوائه على المركبات والبيتانين والأيزوبيتانين.

8- يهدئ الألم

تشير نتائج أحد الأبحاث إلى أن التين الشوكي يهدئ الألم ويعزز نشاط المناعة، لذا استخدمه ممارسو الطب التقليدي لعلاج ومنع مجموعة من الحالات والأعراض، بما في ذلك:

– الزرق

– الجروح

– إعياء

– أمراض الكبد

– قرحة المعدة

مخاطر الإفراط في التين الشوكي

يعتبر التين الشوكي آمنًا عند تناول الحد المعقول منه، لكن إذا كنت تأكل الكثير من هذه الفاكهة فقد تواجه آثارًا جانبية مرتبطة بالاستهلاك المفرط للألياف.

ووفقا لموقع “هيلث لاين”، تشمل:

1- الإسهال

2- عسر الهضم

3- الانتفاخ

4- الغثيان

5- حالات نادرة من انسداد الأمعاء (انحشار البراز)

6- الحساسية

ذكر موقع medicalnewstoday أن البعض يعاني من الحساسية تجاه هذه الفاكهة، ويشمل رد الفعل التحسسي، طفح جلدي، تورم، وصعوبات في التنفس.

7- نسبة عالية من السكر

أيضا ذكر “ميديكال نيوز توداي” أن تناول التين الشوكي بكثرة مضر، خاصة لمرضى السكري، كونه غني بالسكر.