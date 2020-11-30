فوائد اللفت الأبيض على الصحة

فوائد صحية مذهلة للفت الأبيض حيث يحتوي على عناصر غذائية مهمة، ويقي من بعض الأمراض، كما أنه قليل السعرات الحرارية، وهذا يساعد في التنحيف وإنقاص الوزن، وفيما يلي أهم فوائد اللفت الأبيض للصحة والبشرة والتنحيف.

فوائد اللفت الأبيض للصحة :

خفض ضغط الدم:

اللفت الأبيض له دور في التقليل من معدل ضغط الدم المرتفع، وقد ذكر موقع “medical news today” أن المجلة البريطانية لعلم الصيدلة نشرت دراسة أقيمت حول الأطعمة التي تحتوي على النترات الغذائية مثل اللفت والتي أثبتت أنها لها كفاءة عالية في خفض ضغط الدم، مما يساعد على حماية الأوعية الدموية والمحافظة على صحة القلب.

حماية الجهاز الهضمي:

اللفت من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على حماية الأمعاء من الإصابة بالمشكلات الصحية، كما أنها تساعد على تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإصابة بالإمساك.

تقوية الجهاز العصبي

اللفت غني بالفيتامينات الهامة مثل فيتامين ب2 وب 4 ويحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وكل هذه العناصر مفيدة لتقوية الجهاز العصبي وحمايته من المشكلات، كما أنه يعزز من الحالة النفسية والمزاجية للإنسان.

الوقاية من السرطان:

اللفت يحتوي على المركبات النباتية التي تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، فضلا على أنه يحتوي على فيتامين سي وهو الفيتامين المهم لمنع نمو الخلايا السرطانية.

ويحتوي اللفت أيضاً على الجلوكوزينولات وهي من المركبات النباتية النشطة بيولوجيا ولها نشاط مضاد للأكسدة مما يحمي من السرطان الناتج عن الإجهاد التأكسدي.

التخلص من سموم الجسم:

اللفت مهم للتخلص من السموم التي توجد بالجسم، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، كما أنه يحتوي على نسبة قليلة الكوليسترول مما يساعد على تنشيط الكبد وطرد السموم التي توجد به.

فوائد اللفت الأبيض للتنحيف:

اللفت الأبيض يحتوي على الألياف التي تزيد من الشعور بالشبع لمدة طويلة، فضلا على أن الألياف ضرورية لحرق الدهون بالجسم.

اللفت من الخضروات القليلة السعرات الحرارية وهذا له دور في التنحيف وإنقاص الوزن.

اللفت يساعد على التقليل من احتباس البول وهذا لأنه يحفز سوائل المعدة، ويساعد على تنقية الجسم من السموم مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد والتقليل من الشعور بالجوع.

اللفت له دور في تعزيز عملية الأيض والتمثيل الغذائي بالجسم مما يزيد من حرق السعرات الحرارية الزائدة، وهذا يزيد من التنحيف وإنقاص الوزن الزائد.

فوائد اللفت الأبيض للبشرة:

اللفت غني بفيتامين أ وهو أحد الفيتامينات الضرورية لتعزيز أنسجة البشرة، والحفاظ على الترطيب المطلوب لها ولهذا فإن اللفت يدخل في العديد من ماسكات البشرة.

يساعد على حماية البشرة من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس وتجديد خلايا البشرة، والحفاظ على البشرة ناعمة وخالية من العيوب.

يحتوي اللفت على فيتامين سي والذي يساعد على بناء الكولاجين مما يقلل من ظهور التجاعيد والعلامات الدقيقة التي تظهر على البشرة مع التقدم في السن، بحسب “العين الاخبارية”.