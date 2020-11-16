فوائد زيت السمك على الصحة

اكد موقع healthline ان فوائد زيت السمك على صحة الجسم كثيرة. ويعتبر زيت السمك من أشهر أنواع الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة والوقاية من الأمراض والفيروسات ، حيث يحتوى أحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهي مهمة جدًا لصحتك.

ومن فوائد زيت السمك على صحة الانسان:

1:يدعم صحة القلب

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأسماك لديهم معدلات أقل بكثير من الإصابة بأمراض القلب .

ويبدو أن عوامل الخطر المتعددة لأمراض القلب تنخفض عن طريق استهلاك السمك أو زيت السمك.

2: حتى في الجرعات الصغيرة ، فهو يساعد في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة ويحميهم من خطر الاصابة بالجلطات والغيبوبة.

3:قد يقلل من حالات عدم انتظام ضربات القلب القاتلة، لأن عدم انتظام ضربات القلب هو اضطراب في نظم القلب يمكن أن يسبب نوبات قلبية في حالات معينة.

4:.قد يساعد في علاج بعض الاضطرابات العقلية

يتكون دماغك من حوالي 60٪ من الدهون ، ومعظم هذه الدهون عبارة عن أحماض أوميغا 3 الدهنية. لذلك ، فإن أوميجا 3 ضرورية لوظيفة الدماغ الطبيعية، وتشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية معينة لديهم مستويات دم أقل من أوميجا 3 .

5: قد يساعد في إنقاص الوزن

تُعرَّف السمنة بأنها زيادة مؤشر كتلة الجسم (BMI) عن 30. وعلى الصعيد العالمي ، يعاني 39٪ من البالغين من زيادة الوزن ، بينما يعاني 13٪ من السمنة الأرقام أعلى في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة .

يمكن أن تزيد السمنة بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض أخرى ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان.

6:قد يدعم صحة العين

مثل عقلك، تعتمد عيناك على دهون أوميغا 3، وتشير الدلائل إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من أوميغا 3 لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض العين ،وعلاوة على ذلك ، تبدأ صحة العين في التدهور مع تقدم العمر ، مما قد يؤدي إلى الضمور البقعي المرتبط بالعمر.