فوائد عديدة رائعة للترمس... ما هي؟

تتميز نبتة الترمس بقيمتها الغذائية العالية التي تعود لاحتوائها على العديد من الفيتامينات، والمعادن، والألياف، والبروتينات التي تجعل من فوائده عديدة ومتنوعة، حيث يقدم شجرة الترمس فوائد للبشرة، والقلب، والقولون، بالإضافة لفوائد لمرض السكري والضغط.

ما هي فوائد الترمس؟

يتميز الترمس بفوائده العديدة التي تشمل ما يلي:

يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد في نمو الخلايا الجديدة، ويدعم إصلاح الأنسجة.

يحافظ على وظيفة جهاز المناعة.

يساعد على التحكم في الوزن، إذ يتميز الترمس بمحتوى عال من الألياف، إذ يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يقلل من كمية الطعام المستهلكة وبالتالي خسارة الوزن، ونجد هنا العلاقة ما بين الترمس والدايت.

يوفر الطاقة ويساعد على امتصاص بعض الفيتامينات.

يحتوي على كمية كبيرة من الثيامين اللازم لعملية التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات كما يساعد أيضاً في الحفاظ على وظيفة الجهاز العصبي.

الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي وتعزيز صحة الأمعاء ويساعد في حل مشاكل الإمساك، كما أن محتواه العالي من الألياف يجعل منه مادة حيوية تتغذى عليها البكتيريا الجيدة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً مع حالة الجهاز المناعي.

يقدم الترمس فوائد للقولون مثل التخفيف من متلازمة القولون العصبي.

يحتوي على الزنك الذي يعمل على تعزيز المناعة ودعم الصحة الإنجابية وتنظيم نشاط الجينات.

خفض ضغط الدم المرتفع، إذ أن وجود خلل في البطانة الداخلية للأوعية الدموية هو أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم، وأظهرت خلاصات بروتين الترمس قدرتها على تصحيح خلل بطانة الأوعية الدموية. وكما هو معروف فإن ضغط الدم المرتفع قد يؤدي إلى نوبة قلبية، أو سكتة دماغية أو شلل أو ضعف في العيون، لذلك يعد تناول الترمس من الطرق التي توفر بعض الحماية للجسم من مخاطر ارتفاع ضغط الدم إلى حد ما.

يدعم نمو العظام والغضاريف بسبب احتوائه على معدن المنغنيز.

يساعد في علاج فقر الدم، حيث يحتوي الترمس على كميات جيدة من الحديد الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبين وذلك عدا عن قدرته على تعزيز امتصاص الحديد التي تعود إلى احتوائه على فيتامين سي.

يمنع الشيخوخة المبكرة ويمنع ظهور التجاعيد والخطوط في سن مبكرة بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

يغذي الجلد ويمنح البشرة نضارة ومظهر صحي.

يمنح الشعر بنية صحية وقوة وسماكة ويعزز نموه الصحي.

يعمل على التقليل من مستوى السكر والكوليستيرول في الدم.

فوائد الترمس للبشرة

يعد الترمس غنياً بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة التي تتلف الجلد وتؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على البشرة مثل بقع العمر، التجاعيد والخطوط الدقيقة في سن مبكرة. المحتوى العالي لمضادات الأكسدة في حبوب الترمس يمنع الشيخوخة المبكرة و يعكس علامات الشيخوخة مثل التجاعيد. كذلك فإن الفيتامينات والمعادن الموجودة في الترمس تغذي البشرة وتجعلها صحية ومتوهجة.

فوائد الترمس للرجيم

قد يسأل البعض هل الترمس يزيد الوزن؟ والجواب هو لا، على العكس من ذلك فإن الترمس له فوائد في التخسيس، وذلك لأنالمحتوى العالي من الألياف في حبوب الترمس يمنع الشعور بالجوع لفترة طويلة من الزمن، ونتيجة لذلك فإن الناس الذين يتناولون حبوب الترمس يأكلون كمية طعام أقل، وذلك يؤدي الى:

فقدان الوزن والتنحيف.

انخفاض محيط الخصر.

انخفاض مؤشر كتلة الجسم.

فوائد الترمس لمرض السكري

وجد أن المكملات الغذائية التي تحتوي على البروتين المستخلص من الترمس تعمل على خفض مستويات الجلوكوز في الدم و ارتفاع مستويات الأنسولين التي تعتبر في غاية الأهمية للحفاظ على التوازن السليم لمستويات السكر في الدم، كما تساعد حبوب الترمس على الوقاية من المضاعفات المصاحبة لمرض السكري.

فوائد الترمس للعظام

المعادن الرئيسية المطلوبة لجعل العظام قوية وصحية هي الكالسيوم والـفوسفور وهما موجودان بكمية وفيرة في حبوب الترمس، إذ يحتوي كوب من حبوب الترمس على 85 ملغ من الكالسيوم و 212 ملغ من الفوسفور مما يعزز صحة عظامنا.