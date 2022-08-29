فوائد كثيرة تجهلها عن مصل اللبن!

يعتبر مصل اللبن مكونا أساسيا من مكونات الحليب، حيث يتكون الحليب بشكل أساسي من نوعين من البروتينات، وهما: الكازين (Casein)، ومصل اللبن.

وقالت الجمعية الزراعية بإقليم راينلاند الألماني إن مصل اللبن هو منتج جانبي ينشأ عند تصنيع الجبن، مشيرة إلى أنه يتمتع بفوائد صحية جمّة.

وأوضحت الجمعية أن مصل اللبن ذا اللون المائل للأصفر والقوام الغائم يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية ويكاد يكون خاليا من الدهون.

وتحتوي 100 مللي لتر من مصل اللبن على 25 سعرا حراريا فقط، كما أنه يعمل على تنشيط عملية الهضم وتحفيز عملية الأيض (التمثيل الغذائي).

وبالإضافة إلى ذلك، يعد مصل اللبن المعروف أيضا باسم “ماء الجبن” غنيا بالفيتامينات والمعادن؛ حيث إنه يزخر بالبوتاسيوم والكالسيوم وفيتامينات B.

ويمكن تناول مصل اللبن في صورة نقية أو مزجه مع المشروبات الأخرى مثل الشاي الأخضر وعصائر الفاكهة وعصر الطماطم.