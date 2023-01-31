القهوة بشكل عام من المشروبات المفضلة للكثير من الأشخاص، وكشفت دراسة حديثة فوائد “مذهلة” لتناول القهوة بالحليب على جسم الإنسان، بسبب زيادة هذا المشروب من فاعلية مضادات الأكسدة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تمتلئ القهوة بمضادات الأكسدة التي تسمى “البوليفينول” والتي تقلل الالتهابات وتعد مؤشرًا مهمًا على استجابة الجسم للتهديدات المختلفة مثل البكتيريا والسموم والصدمات وحتى درجات الحرارة الشديدة التي تؤثر على الأنسجة في الجسم.

وتزيد الالتهابات المزمنة من مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأوضحت الدراسة أن تناول العناصر الغنية بـ”البوليفينول” مثل القهوة مع تلك المليئة بالأحماض الأمينية مثل الحليب، يجعل مضادات الأكسدة أكثر فاعلية في تقليل الالتهاب.

وتعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات القليلة جدًا التي نظرت في تأثير دمج مادة البوليفينول الموجودة أيضًا في الفواكه والخضراوات والشاي مع عناصر أخرى في الأطعمة مثل الأحماض الأمينية.

ولدراسة هذا الأمر، اعتمد الباحثون في جامعة كوبنهاغن على الالتهاب الاصطناعي وتأثيره على الخلايا المناعية، حيث تم تزويد بعض الخلايا بجرعات مختلفة من مادة “البوليفينول” مع حمض أميني (نظير القهوة بالحليب)، بينما تلقت الخلايا الأخرى نفس الجرعات من مادة “البوليفينول” (التي تمثل القهوة السوداء).

وكشفت الدراسة أن الخلايا المناعية التي تلقت مزيج “البوليفينول” مع الأحماض الأمينية، كانت فعالة مرتين في مكافحة الالتهابات مقارنة بالخلايا التي أضيفت إليها مادة “البوليفينول” فقط.

وفي هذا الصدد، قال الباحثون القائمون على الدراسة إن مزيجًا من البروتينات ومضادات الأكسدة يضاعف الخصائص المضادة للالتهابات في الخلايا المناعية.

وتشير هذه النتائج إلى أن القهوة بالحليب لها تأثير مضاد للالتهابات، باعتبار أن الحليب غني بالبروتينات ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الإنسان.

ومن جانبها، قالت البروفيسور ماريان نيسين لوند، التي قادت الدراسة، إن هذه الدراسة توصلت إلى أن مادة “البوليفينول” تتفاعل مع الأحماض الأمينية وتزيد من تأثيرها المثبط على الالتهاب في الخلايا المناعية.

ويعتزم الباحثون إجراء مزيد من الدراسات للكشف عن تأثير القهوة على الخلايا المناعية في الحيوانات والبشر.

وتنضم هذه الدراسة إلى عدد كبير من الدراسات التي تكشف عن الفوائد الصحية المذهلة للقهوة، بما في ذلك طول العمر وتقليل فرص الإصابة بالاكتئاب أو مرض السكري، حيث يشير الباحثون إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في القهوة تقلل الالتهاب وتعزز التمثيل الغذائي وتحسن حساسية الأنسولين.