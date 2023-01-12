فوائد مذهلة لشرب كوب من عصير الشمندر الأحمر يوميا

يعد الشمندر من الأطعمة الصحية الخارقة لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة، منها البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامين B وفيتامين C، ما يجعله مفيدا للمناعة والأعصاب والعضلات.

وقال المركز الألماني للتغذية، إنّ الشمندر الأحمر غني بالحديد وحمض الفوليك المهمين لبناء كرات الدم الحمراء.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشمندر الأحمر على المادة الصبغية “بيتانين”، التي تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، وبالتالي تقوي جهاز المناعة.

ومن ناحية أخرى، يساعد الشمندر الأحمر في إنقاص الوزن بفضل قلة السعرات الحرارية به، حيث تحتوي 100 جرام منه على 40 سعرا حراريا فقط، كما أنه غني بالألياف الغذائية، التي تعمل على إطالة الشعور بالشبع ومن ثم الحد من نوبات الجوع الشديد.

عند تناول الشمندر الأحمر الغني بالنترات، يحول الجسم هذه النترات إلى أكسيد النيتريك الذي يريح الأوعية الدموية ويوسعها، بحيث يساهم في نقل الأكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل، وبالتالي تحسين الدورة الدموية وتخفيض ضغط الدم.

وأظهرت دراسة جاءت في موقع “المكتبة الوطنية للطب” في أمريكا أن كوباً واحداً فقط من عصير الشمندر الأحمر يومياً يمكن أن يخفض من ضغط الدم.

يحتوي الشمندر الأحمر على الكثير من البيتين وفيتامين (ب) اللذان يخفضان من مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي يمنعان الإصابة بأمراض الشرايين والقلب.

يمكن أن يساعد تناول الشمندر الأحمر يومياً على تقليل تراكم الدهون في الكبد بسبب مادة البيتين التي تتواجد بكثرة في السبانخ والكينوا أيضاً.

كما أن الشمندر الأحمر لا يعمل على تعزيز وظائف الكبد، فحسب بل يخفض أيضاً من نسبة الكوليسترول وتراكم الدهون في الكبد.