فوائد “مذهلة” للأغذية الخالية من السكر.. تعرف عليها

أظهرت دراسة حديثة أن تقليل تناول السكر بنسبة 20٪ ينقذ العديد من الأشخاص من الموت المبكر أو المرض أو الإعاقة، ويوفر أكثر من 10 مليارات دولار في التكاليف الطبية.

يُعزز تقليل تناول السكر من فقدان الوزن ويقلل بشكل كبير من إمكانية الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأظهرت العديد من الدراسات أن الحد من تناول السكر له الكثير من الفوائد الصحية مثل: نقص الوزن ومنع السمنة، والحصول على بشرة نقية وصافية، وتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد، ومنع تقلبات المزاج، وتقليل الالتهاب، والحد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

ويمكن للنظام الغذائي منخفض السكريات أن يساعد في الحد من آلام الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام، وزيادة مستويات الطاقة، وتعزيز الصفاء العقلي، وتحسين المظهر، وصحة الأسنان، وطول العمر، وتحسين النوم، وتقليل القلق والتوتر.

وعلى النقيض، أوضح تقرير في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن السكر المضاف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كما يتسبب في العديد من الحالات الصحية مثل: السكري، البدانة، ضغط الدم المرتفع، ارتفاع نسبة الدهون في الجسم، متلازمة الأيض، الالتهابات المزمنة، تآكل الأسنان وتجويفها.

وينصح خبراء التغذية للتخلص من السكريات، عبر إضافة الفاكهة الطازجة أو المجففة إلى الحبوب أو دقيق الشوفان أو استخدام القليل من اللوز والفانيليا والبرتقال أو الليمون أو إضافة التوابل مثل الزنجبيل أو القرفة إلى الطعام بدلا من السكر، داعين إلى قراءة الملصقات الغذائية بعناية ومقارنتها واختيار المنتجات الأقل من السكريات المضافة.