فوائد مذهلة لليمون والنعناع مع الماء الساخن

يقدم الليمون والنعناع مع الماء الساخن عددًا من الفوائد المحتملة، ومن هذه الفوائد نذكر:

1. يرطب الجسم

هناك الكثير من الناس التي لا تحصل على حاجتها اليومية الكافية من شرب الماء لأنها لا تحب طعم الماء، وهنا يأتي دور أحد فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن، إذ أنه يشجع البعض على الإكثار من شرب الماء من خلال إضافة النكهة له.

2. يحسن من عملية الهضم

من فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن أنه يعزز من عملية الهضم، حيث أن الليمون يعمل على منع الإصابة بالإمساك وتنظيم عملية حركة الأمعاء، بينما يعمل النعناع على تحفيز الغدد اللعابية مما يعمل على زيادة إنتاج الإنزيمات الهاضمة وتحسين عملية الهضم.

3. يحارب الإرهاق ويخفف من الآلام

يعد كلًا من التخلص من الشعور بالإرهاق والتخفيف من الآلام المختلفة أحد فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن، إذ أن النعناع يعمل على تنبيه الدماغ وتسكين آلام الرأس وآلام المعدة، والتقليل من الأعراض المؤلمة المرافقة لمتلازمة القولون المتهيج.

4. يساعد على خسارة الوزن

إن المساعدة على خسارة الوزن الزائد هي إحدى فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن، إذ يعمل الماء على تعزيز الشعور بالشبع، كما يعمل النعناع على تعزيز عملية الأيض، في حين تساعد المركبات متعددة الفينولات (Polyphenols) الموجودة في الليمون على منع زيادة الوزن.

5. يساهم في علاج حصى الكلى

من فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن أنه يساهم في علاج حصى الكلى، إذ يحتوي الليمون على حمض الستريك (Citric acid) الذي يعمل على التخفيف من حموضة البول مما يساعد في تفتيت حصى الكلى وعلاجها.

6. يعزز من صحة الفم والأسنان

يحتوي النعناع على عدة مركبات تعمل على التخلص من الترسبات الموجودة على الأسنان، كما يحتوي على مركب الكلوروفيل (Chlorophyll) الذي يعمل على التخلص من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، ويحتوي النعناع كذلك على مركب المينثول (Menthol) الذي يعطي رائحة طيبة للفم ويساعد على التخلص من الروائح الكريهة.

7. يقلل من الالتهابات

من فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن أنه يعمل على التقليل من الالتهابات في الجسم، لاحتواء الليمون على العديد من الفلافونويدات (Flavonoids) التي تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الالتهابية، مثل: التهاب المفاصل، والسكري، والأمراض المناعية.

كيفية تحضير الليمون والنعناع مع الماء الساخن

يتم تحضير الليمون والنعناع مع الماء الساخن من خلال خلط المكونات الآتية في الخلاط:

كوب من أوراق النعناع المقطعة.

كوبان من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ويتم بعد ذلك تصفية الناتج من أوراق النعناع إن وجدت، والجدير بالذكر أنه يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الكمون أو الملح حسب الرغبة.

أضرار الليمون والنعناع مع الماء الساخن

بعد التعرف على فوائد الليمون والنعناع مع الماء الساخن، علينا التعرف على أضراره المحتملة. ومن هذه الأضرار نذكر:

يسبب حمض السيتريك بتآكل طبقة المينا للأسنان.

ازدياد شدة أعراض الارتداد المريئي المعدي.

الحاجة المتكررة للتبول، بسبب وجود فيتامين ج الذي يعمل كمدر للبول.