فوائد هامة ومميزة لم تكن تعرفها من قبل عن استخدامات "حبوب الفحم"

تعتبر حبوب الفحم مفيدة جداً لعدد من المشاكل الصحية خاصة تلك المتعلقة بالجهاز الهضمي، حيث تقلل من كمية الغازات بشكل كبير، إضافة لمحاربتها للتسمم.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن من أبرز فوائد حبوب الفحم واستخداماتها المتعددة:

1- علاج للتسمم

حيث بإمكان هذه الحبوب أن ترتبط مع الكثير من الأدوية لإبطال مفعولها السام في الجسم، وبالتالي يتم استخدام حبوب الفحم كعلاج طارئ وأولي للتخلص من تناول جرعات زائدة من الأدوية مثل الأسبرين (Aspirin).

للحصول على أكبر فائدة من الضروري أن يتم تناولها خلال وقت قصير من آخذ كميات كبيرة من الأدوية.

2- تعزيز عمل الكلى

من فوائد حبوب الفحم أنها تعمل على تعزيز عمل الكلى، وذلك من خلال خفض كمية الفضلات التي على الكلى وتصفيتها، وهذه الفائدة تعد ضرورية وبالأخص لمن يعاني من الإصابة بأمراض مزمنة بالكلى، والتي تؤثر على كفاءة عملها.

3- تقليل أعراض الإصابة بمتلازمة رائحة السمك

تعمل حبوب الفحم على التقليل من الرائحة غير المحببة والتي ترافق الإصابة بمتلازمة رائحة السمك، وهذه المتلازمة عبارة عن حالة طبية جينية تسبب ظهور رائحة شبيهة بالسمك لجسم المصاب.

وفي دراسات علمية مختلفة وجدت أن تناول حبوب الفحم من شأنها أن تقلل من هذه الرائحة بشكل ملحوظ.

4- خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة

تساهم حبوب الفحم في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة عن طريق ارتباطها بالكوليسترول الموجود في الجسم، ومنع الجسم من امتصاصه.

5- التخلص من الغازات:

حيث يتم استخدام حبوب الفحم للتخلص من الغازات المحتبسة في الجسم، والتي تسبب نفخة البطن (Bloating).

6- تصفية وتنقية المياه:

من المعروف أن حبوب الفحم لها دور في تصفية الماء من المعادن الموجودة فيه.

7- تبيض الأسنان:

فتنظيف الأسنان بالفحم من شأنه أن يساعد في تبييضها.

8- علاج البشرة:

إذ يتم استخدام أقنعة الفحم لتنظيف البشرة من قبل العديد من الأشخاص.

أضرار حبوب الفحم وآثاره الجانبية

بشكل عام، يعد تناول حبوب الفحم آمنًا في حال تناوله من قبل البالغين ولفترة قصيرة من الزمن، لكن من الممكن أن تظهر الآثار الجانبية الآتية:

الإمساك.

ظهور البراز باللون الأسود.

الغثيان والقيء.

من الضروري استشارة الطبيب قبل تناول حبوب الفحم من قبل الحامل أو المرضعة.