فيديو.. نصائح من منظمة الصحة للحماية من كورونا

وشرح الفيديو 7 خطوات بسيطة تمنع انتشار الفيروس بحسب المنظمة، أهمها: غسل اليدين بانتظام، وتجنب ملامسة الأنف والفم، وكذلك تغطية الفم بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال، وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأفادت المنظمة أيضا بضرورة التزام البيت في حال شعر الإنسان بتوعك أو حمى بسيطة أو حتى سعال خفيف أو صعوبة بالتنفس.

وطالبت بالتماس الرعاية الطبية مبكرا، وأخيرا ناشدت المنظمة بالحرص على متابعة المعلومات التي تصدر عنها شخصيا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت قبل أيام أن فيروس كورونا وباء عالمي.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وصرّح للصحافيين في جنيف “يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة.. لم نشهد مطلقاً في السابق انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا”.

كما أعرب عن قلقه من عدم اتخاذ دول للإجراءات اللازمة للحد من كورونا.

ووصل مساء السبت، عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا إلى 156 آلاف حالة، بحسب ما أفادت به رويترز.

These are 7⃣ simple steps to protect yourself and others from #COVID19.

Watch the video 🎞⬇️

Information Resources on #COVID19 ➡ https://t.co/QS0wsJHOK4 pic.twitter.com/9e8PAf4Zrp

— WHO EMRO (@WHOEMRO) March 14, 2020