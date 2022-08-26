في أي حالات مرضية تكون الكوسا خطرة؟

تعدّ الكوسا من أشهر الخضار المتنوعة الاستخدام، إذ يمكن تناولها في السلطات أو في أطباق أخرى. وتحتوي الكوسا على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للصحة من معادن وفيتامينات.

غير أنّ الطبيبة “يلينا مانيلو” ، اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي والمناعة، تقول إنّ الكوسا خطرة في حالة الإصابة بأمراض الكلى والتهاب البنكرياس.

وتشير الأخصائية الروسية في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن الكوسا مفيدة إلى حد ما، نظرًا لاحتوائها على نسبة جيدة من الفيتامينات والألياف الغذائية والعناصر المعدنية. ومع ذلك، يجب على بعض الناس تناولها بحذر.

ووفقًا للخبيرة، تحتوي الكوسا على نسبة عالية من فيتامين С، حيث يكفي تناول 100 غرام للحصول على 30 بالمئة من الكمية اليومية اللازمة منه. وتناول كمية كبيرة من الكوسا وخاصة في الحالة الطازجة يهيّج الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء.

لذلك، إنّ الإفراط بتناول الكوسا يمكن أن يؤدي إلى التهاب المعدة والقرحة والتهاب القولون. ويمنع تناوله في حالة تفاقم التهاب البنكرياس.

كما لا ينصح بتناول الكوسا في حالات أمراض الكلى: التهاب الحويصة والكلية، وجود الحصى في الكلى والقصور الكلوي، لأن لها تأثيرًا قويًا مدرًا للبول.

وعلاوة على ذلك، تحتوي على نسبة عالية من أملاح البوتاسيوم، التي تساهم في تكوّن حصى الكلى.