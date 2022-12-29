في احتفالات نهاية العام.. إليكِ 5 نصائح لإطلالة مشرقة!

هناك بعض خطوات العناية التجميلية والحيل العملية، التي يجب عليكِ اتّباعها للحصول على بشرة مشرقة في احتفالات نهاية العام. تعرفي على أبرزها فيما يلي:

توحيد البشرة:

تُشكّل الخلايا الميتة غشاءً على سطح الجلد يحول دون تجدّده وتعزيز إشراقه. للتخلّص من هذا الغشاء بلطف وتوحيد البشرة، يمكن الاستعانة بمكوّنات مقشرة شبيهة بتلك التي يستعملها أطباء الجلد في عياداتهم. من أبرز هذه المكونات نذكر: أحماض ألفا هيدروكسي AHA (تُعرف أيضاً باسم أحماض الفاكهة وأبرزها حمض الغليكوليك وحمض اللكتيك)، أحماض بيتا هيدروكسي BHA (أبرزها حمض الساليسيليك)، وأحماض بولي هيدروكسي PHA المستخرجة من لحاء وأوراق الأشجار. تعمل هذه المكونات على تمليس سطح البشرة وتعزيز إشراقها، تجدونها في اللوشن المقشّر الذي يمكن استعماله يومياً أو في مستحضر التقشير الذي يُستعمل أسبوعياً.

الاستعانة بالهايلايتر:

يُعتبر الهايلايتر مستحضرا أساسيا في مجال تعزيز الإشراق في حال تم استعماله بالشكل الصحيح وبطريقة لا تُبرز الخطوط والتجاعيد في حال وجودها. يُنصح باختيار هذا المستحضر بصيغة كريمية أو سائلة وبلون يتناسق مع لون البشرة، على أن يتم تطبيقه بلمسات صغيرة عند أعلى الوجنتين، جسر الأنف، وعند الصدغين. يمكن تربيت هذا المستحضر بأطراف الأصابع أو بواسطة إسفنجة حتى اندماجه في البشرة. من الأفضل اختياره باللون البيج الرملي الذي يناسب كافة ألوان البشرات والابتعاد عن تدرجاته المائلة إلى الفضي أو الوردي كونها لا تُعزّز إشراق البشرة، كما يمكن خلط الهايلايتر بالقليل من كريم الأساس لتسهيل تطبيقه على الجلد.

اختيار الألوان المناسبة:

يلعب اختيار ألوان الماكياج دوراً مهماً في تعزيز إشراق البشرة، ويوصي الخبراء في هذا المجال باعتماد لون أحمر زهر الخشخاش على الشفاه كونه قادر على تعزيز إشراق كافة ألوان البشرات. أما بالنسبة للوجنتين فالأفضليّة تبقى للونيّ المرجاني والوردي الزاهي، على أن يتم تطبيق البلاشر بصيغة البودرة بواسطة فرشاة كبيرة على المنطقة المنتفخة من عظمتيّ الوجنتين فيما يُطبّق البلاشر الكريمي بواسطة الأصابع ولإضفاء بعض الحيوية على النظرات يمكن الاستعانة بماسكارا باللون الكحلي كونها تتمتع بمفعول مزيل للتعب عن النظرات.

اعتماد الصيغ الساتينية:

ينصح خبراء الماكياج باختيار مستحضرات ذات صيغ ليست كامدة جداً وليست لمّاعة جداً، بل تلتقط الضوء وتؤمن الحصول على ماكياج ناعم. بالنسبة لكريم الأساس، تبقى الأفضليّة للصيغ السائلة التي تُنعش البشرة أما في حال استعمال الصيغة الكريميّة منه فيمكن خلطها بالقليل من المصل للحصول على مفعول مُعزّز للإشراق. يُنصح أيضاً باختيار أحمر الشفاه بتركيبة ساتينيّة، أما عند اعتماده بصيغة كامدة فيُمكن خلطه على ظهر اليد بالقليل من البلسم قبل تطبيقه بأطراف الأصابع على الشفاه.

إضافة لمسات ذهبيّة على الشعر:

تُساعد اللمسات الذهبيّة عند دخولها على الشعر في تعزيز إشراق الوجه، ولذلك يُنصح بالابتعاد عن صبغ الشعر بألوان داكنة جداً وتفتيح الخصلات المحيطة بالوجه قليلاً. من الأفضل الاستعانة بخبرة صالون تصفيف الشعر عند الرغبة بالحصول على نتائج دائمة أو الاستعانة بالأقنعة التي تُفتّح لون الشعر التي يسهل تطبيقها في المنزل والتي يزول مفعولها بعد 3 أو 4 أسابيع.