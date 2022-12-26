في الصباح.. علامات خفية تنذر بخطر الإصابة بمرض السكري

غالبًا ما يطلق على مرض السكري اسم القاتل الصامت الذي يؤثر على الأداء العام للجسم بشكل خطير، ويتسبب تدريجياً في مضاعفات خطيرة تؤدي إلى مشاكل في القلب وتلف الكلى ومشاكل متعلقة بالرؤية ومخاوف أخرى.

وهناك الكثير من الأعراض المصاحبة لمرض السكري، لكن الكثير منها لا يظهر على الإطلاق أو يتشوش من المشكلات الصحية الأخرى.

يقول الدكتور بي إم مكار أخصائي أمراض السكري: “في بعض الأحيان تكون هذه الأعراض دقيقة للغاية بحيث يصعب تمييزها عن غيرها. لهذا السبب، يصبح من الضروري التعرف على الأعراض المصاحبة لمرض السكري والقدرة على تحديد الإشارات المحددة التي ينتجها جسمك أثناء انتشار مرض السكري في الداخل، ولا يدرك الكثير منا حتى أن أجسامنا تشير إلى علامات تحذير متعددة في الصباح يمكن أن تساعد في تحديد مستويات السكر في الدم المرتفعة”.

وبحسب ما ذكره موقع “timesofindia”، فيما يلي هناك بعض العلامات الصباحية لمرض السكري:

فم جاف

إن أهم علامة تحذير لمرض السكري في الصباح هي جفاف الفم، وإذا كنت تعاني من جفاف الفم أو تشعر بالعطش الشديد بعد الاستيقاظ في الصباح بشكل متكرر، ففكر في ذلك تنبيهًا لمرض السكري وقم بفحص مستويات السكر في الدم على الفور.

الغثيان

العلامات والإشارات البارزة الأخرى التي تظهر في الصباح بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم هي الغثيان، وقد يحدث نتيجة لمضاعفات مرض السكري أو حالات أخرى.

في معظم الأحيان، يكون الغثيان غير ضار ولحظي جدًا.. ومع ذلك، قد يكون مصحوبًا بأعراض إضافية تشير إلى مشكلة مرض السكري أكثر حدة.

رؤية ضبابية

إذا كان لديك رؤية ضبابية عند الاستيقاظ في الصباح، يجب عليك فحص مستويات السكر في الدم بسرعة.

يقول الدكتور مكار: “قد يتسبب مرض السكري أيضًا في تضخم عدسة العين، مما قد يؤدي إلى ضبابية الرؤية، وقد يتغير شكل عدسة عينك وقد تصبح رؤيتك ضبابية إذا انتقلت مستويات السكر في الدم من منخفضة إلى طبيعية بسرعة، وبعد استقرار مستويات السكر في الدم، تعود بصرك إلى طبيعته”.

خدر القدمين

يمكن أن ينتج تلف الأعصاب عن ارتفاع نسبة السكر في الدم (الجلوكوز)، وغالبًا ما تتأثر الأعصاب في الساقين والقدمين بالاعتلال العصبي السكري، ويمكن أن تتراوح أعراض الاعتلال العصبي السكري من وخز وألم إلى تنميل في اليدين والقدمين والساقين، اعتمادًا على الأعصاب المصابة.

إعياء

التعب هو أحد أعراض مرض السكري النموذجية التي لا تظهر فقط في حالات مرض السكري غير المنضبط، وقد يعاني الأشخاص من عدد من الأعراض، بما في ذلك التعب، والتي قد تشير معًا إلى مشاكل نفسية وطبية واستقلابية وغدد صماء وحادة أو مزمنة.

إذا شعرت بالارتباك والضعف والإرهاق وخدر القدمين عند الاستيقاظ، فقد تكون إشارة مزعجة لتقلب مستويات الدم، وهذه التغييرات دقيقة للغاية في طبيعتها.

ومع ذلك، فهي ضرورية لتحديد وجود مرض السكري في جسمك، ومن الأفضل دائمًا اتخاذ التدابير الوقائية بدلاً من التدابير العلاجية.

من أجل إدارة المضاعفات الصحية التي تهدد الحياة مثل مرض السكري، يحتاج المرء إلى ملاحظة هذه العلامات الدقيقة.

عليك أن تتذكر أن التدخل الطبي المبكر هو أحد الطرق المؤكدة للتحكم في تقدم مثل هذه الأمراض، ويمكن السيطرة على مرض السكري باتباع أسلوب حياة صحي