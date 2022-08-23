قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال

يعتمد نمو الطفل كثيرًا على جيناته، ولكن النظام الغذائي يلعب أيضًا دورًا مهمًا، ووفقًا لدراسة دولية نُشرت في مجلة Plos One ، يبدو أن الجينات تلعب دورًا متزايد الأهمية في تفسير التباين في الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم من الطفولة المبكرة إلى أواخر المراهقة، مع تأثر الأولاد بهذه التأثيرات بشكل كبير.

تلعب العوامل البيئية الشائعة مثل التغذية دورًا أكبر عندما يتعلق الأمر بارتفاع الأطفال المراهقين، وأظهرت دراسة أخرى نُشرت في مجلة AMA وجود صلة بين اضطرابات النوم وانخفاض مستويات هرمون النمو البشري (HGH)، والذي يلعب دورًا حيويًا في نمو العظام وزيادة الطول اللاحقة وبالتالي، يعتبر النوم السليم أيضًا أمرًا محوريًا للوصول إلى ارتفاع جيد.

بعد إلقاء نظرة فاحصة على هذه الدراسات، يمكن للمرء أن يفترض بأمان أن النظام الغذائي للأطفال في مرحلة النمو يجب أن يتم بطريقة توفر لهم العناصر الغذائية الكافية التي يمكن أن تساعدهم في تحقيق الطول المطلوب، وهو أمر يثير قلق معظم الآباء.

هل تعلم أن هناك علاقة مباشرة بين طول الشخص ونوع النظام الغذائي الذي يتناوله؟ على ما يبدو، تقول دراسة نشرت في مجلة Health Nutrition أنه عندما يستهلك الشخص منتجات الألبان والدجاج والأطعمة الحيوانية الأخرى، فإن ذلك يساعد على جعل الأطفال أطول، الطول الجيد للشخص يجعل شخصيته تبدو أقوى وأكثر ثقة.

إذا تحدثنا عن العمر الذي يكتسب فيه الشخص أقصى ارتفاع، فهو 18 للإناث و 21 للذكور، لذلك، إذا كنت تعتقد أنه بحلول الوقت الذي يصل فيه طفلك إلى هذا العمر، يجب أن يبلغ متوسط ​​ارتفاعه 5’6 أو 5’7، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على هذه القائمة وإطعام أطفالك هذه الأطعمة لأنها يمكن أن تساعد في زيادة طولهم، وذلك حسب ما ذكره موقع «timesofindia».

منتجات الألبان

بالإضافة إلى الحليب، يجب أيضًا تناول منتجات الألبان لتأثيرها على الطول، وتعتبر منتجات الألبان مثل الجبن واللبن والكريمة المخفوقة والآيس كريم غنية بالفيتامينات أ، ب، د، هـ، كما أنها تحتوي على البروتين والكالسيوم.

فيتامين د والكالسيوم ضروريان للنمو، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى انخفاض الطول، من المهم أيضًا الحصول على كمية كافية من الكالسيوم، خاصة خلال فترة البلوغ.

النشويات والحبوب

النشويات والحبوب هي المصادر الرئيسية للطاقة في أجسامنا، إلى جانب ذلك، فهي توفر فيتامين ب والألياف والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم، نظرًا لأنها توفر السعرات الحرارية المطلوبة، يجب زيادة استهلاكها، خاصة خلال فترة البلوغ، عندما يمر الأطفال بمرحلة نمو سريع، ويعتبر الأرز البني والفشار والقمح الكامل والمكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة مفيدة للنمو السليم.

البيض

البيض أيضًا مصدر جيد للبروتينات، ويحتوي زلالهم الأبيض على بروتين 100 في المائة ولكن يجب تجنب نير لأنه يحتوي على دهون، ويحتوي البيض أيضًا على فيتامين B2، المعروف أيضًا باسم الريبوفلافين، من أجل زيادة الطول، يجب تضمين 2-4 بيضات في النظام الغذائي للأطفال منذ سن مبكرة.

فول الصويا

يحتوي فول الصويا على أعلى نسبة من البروتينات بين جميع الأطعمة النباتية، ويحسن البروتين النقي الموجود في فول الصويا كتلة العظام والأنسجة.

لزيادة الطول، يوصى باستخدام 50 جرامًا من فول الصويا يوميًا، ويمكن للنباتيين تلبية احتياجاتهم من البروتين من فول الصويا المغذي للغاية.

الخضروات الورقية

تحتوي عائلة الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن مثل السبانخ على كميات كبيرة من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك والألياف وحمض الفوليك والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم، وهذه ضرورية للنمو الشامل والتنمية، لهذا السبب، إذا كنت تريد أن ينمو طفلك أطول، فعليك تضمين الخضار الخضراء في الطعام لزيادة طوله.

الموز

الموز هو أهم فاكهة لطفلك لزيادة الطول، إنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والمنجنيز والكالسيوم والألياف القابلة للذوبان وفيتامين B6 و C و A والبريبايوتكس الصحية، وأنه أحد الأطعمة التي لا يمكنك تجاهلها عندما يتعلق الأمر باختيار نظام غذائي متوازن لطفلك لزيادة الطول.

الأسماك

تعتبر الأسماك ذات قيمة خاصة لتطوير الطول المفيد لأنها محملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويحتوي 100 جرام من سمك السلمون على 2.3 جرام من أوميجا 3، بالإضافة إلى الحديد والكالسيوم والفوسفور والسيلينيوم والفيتامينات المهمة.

وفقًا لدراسة من عام 2017، تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية دورًا رئيسيًا في نمو الأطفال وتطورهم مع تحسين الوظيفة الإدراكية وصحة القلب والأوعية الدموية والجهاز المناعي.