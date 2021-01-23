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قاتلة لكورونا.. كمامة لبنانية تعمل بهذه التقنية!

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 24 - يناير - 2021 12:56 صباحًا
ارتداء الكمامة يحميك من عدوى كورونا

ارتداء الكمامة يحميك من عدوى كورونا

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وقعت مؤسستا EXPAND، و NANOSTECH اتفاقية لطرح كمامة طبية لبنانية الصنع مزودة بجزئيات “النانو” القادرة على قتل فيروس كورونا.

وقال مدير مؤسسة EXPAND حسن دخل الله:

“في ظل الإنتشار المتمادي لفايروس كورونا وإرتفاع عدد الاصابات والوفيات، وغياب لقاح فعال قادر على كبح عجلته، قامت المؤسسة العاملة في مجال صناعة الكمامات الطبية وبالتعاون مع مؤسسة NANOSTECH، المتخصصة في مجال التعقيم ومكافحة العدوى والفيروسات والآفات الطبيعية بواسطة استخدام تقنيات النانو، والممثلة بالدكتور وسيم جابر، بتوقيع إتفاقية تقضي بالعمل لإنتاج كمامة طبية لبنانية الصنع، مزودة بجزيئات النانو، القادرة على قتل فايروس كورونا بشكل مباشر بمجرد وصوله إليها”.

يشار إلى أن الأبحاث قد أكدت أن كمامة النانو تعمل على تنقية الهواء بنسبة 99.98 بالمئة من الشوائب العالقة فيه، كما هي قادرة على قتل 90 بالمئة من جزيئات فيروس كورونا خلال فترة زمنية تقل عن ساعة.

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