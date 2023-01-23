الثلاثاء 1 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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قد تتحوّل إلى سموم.. تحذير لربّات المنازل من تجميد بعض المواد الغذائية

منذ ساعة واحدة
تجميد المواد الغذائية

تجميد المواد الغذائية

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كلّ ربة بيت لديها منتجات غذائية مجمّدة تحتفظ بها لكل طارئ، ولكن لا يمكن تجميد جميع المنتجات الغذائية، لأنّ بعضها يتحوّل بعد تجميده إلى سموم.

والمنتجات الغذائية التي لا ينصح بتجميدها، لأنها تفقد صلاحيتها ويتغير مظهرها ومذاقها، مع أنها لا تفقد فوائدها، مثل الخيار، الملفوف، الكوسا، البطاطا، الخضار الورقية، الخس، الحليب والزبادي. لأن هذه المواد تحتوي على نسبة عالية من الماء، وعند تذويبها تتحول إلى عصيدة، ويتغير طعمها.

ولا يزال الجدال مستمرًا بشأن تجميد الفواكه والثمار والخضار. بالطبع تحتفظ هذه المنتجات على الفيتامينات والعناصر المعدنية والمواد المغذية الأساسية، ولكن بنسب منخفضة. لذلك لكي تحتفظ بأعلى نسبة ممكنة من الفيتامينات مثلا يجب أن تتعرض لتجميد مفاجئ (تجميد بالصدمة) في معدات خاصة.

والمواد التي تتحوّل إلى سموم بعد التجميد هي:

_ البيض: يشير الخبير سيرغي لاباتين، إلى أنّ بياض البيض يتمدد عند انجماده ويسبب تشققات في القشرة، التي يمكن أن تدخل منها الميكروبات والبكتيريا. لذلك إذا كان لا بد من تجميد البيض فيجب خلط الصفار والبياض وضعه في علبة خاصة مغلقة تماما. كما يمكن تجميدهما منفصلين.

_ الجبن الطري (الجبن غير الصلب)، عند تجميد هذا النوع من الأجبان تتغير خصائصه ومذاقه وجودته وتحت تأثير درجات الحرارة المنخفضة يتشقق ويصبح مرتعًا لتكاثر البكتيريا.

_ لا يُنصح أبدًا بإعادة تجميد المواد مرة ثانية: اللحوم بأنواعها، الأسماك بأنواعها، لأنه في هذه الحالة تتكاثر فيها البكتيريا المرضية، كما أن البروتين الموجود في اللحوم يفقد فائدته في حال إعادة التجميد.

_ وينصح بالحفاظ على المنتجات المجمدة فترات مختلفة: الفواكه 9-12 شهرًا؛ أطباق مطبوخة 1-3 أشهر؛ الخضار 3-12 شهرا؛ المعجنات 1-3 أشهر.

هذا ويجب غسل وتجفيف المنتجات قبل التجميد، ووضعها في أكياس وحاويات، ويجب أن تكون ناضجة، ووضع ذات الرائحة النفاذة في كيسين أو حاويات خاصة.

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