قد تصل إلى الوفاة.. تعرّف على مخاطر عدم تناول وجبة الإفطار!

كشفت دراسة حديثة نشرتها “مجلة أكاديمية علوم التغذية” في الولايات المتحدة، عن علاقة تربط بين تخطي الوجبات الرئيسة والوفاة.

فقد أكدت الدراسة أنّ تناول الوجبات الرئيسة في أوقات متقاربة (أقل من أربع ساعات ونصف الساعة بين الوجبة والأخرى) مرتبط بالوفاة المبكرة.

متابعة لمدة 14 عامًا

هذا وشملت الدراسة أكثر من 24 ألف شخص بعمر الـ 40 عامًا أو أكثر، حيث تمت متابعة سلوكياتهم الغذائية كل 24 ساعة ولأكثر من 14 عامًا، مع الكشف عن أسباب وفاة عدد منهم.

فاتضح أنّ تناول الوجبات الرئيسة بأوقات متقاربة مرتبط بالوفاة المبكرة، كما وجد الباحثون أن بعض سلوكيات تناول الطعام مرتبطة بمعدلات أعلى للوفاة المبكرة؛ إذ ارتبط تناول وجبة واحدة فقط في اليوم بزيادة مخاطر الوفيات لأسباب متنوعة.

خطر الوفاة

كذلك ارتبط التخطي عن وجبة الإفطار بزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أما تخطي وجبتي الغداء أو العشاء فارتبط بزيادة مخاطر الوفيات الناجمة عن أسباب متنوعة أيضًا.

أخيرًا، وجدت الدراسة أن تناول الوجبات الرئيسة بأوقات متقاربة (أقل من أربع ساعات ونصف الساعة بين الوجبة والتي تليها) مرتبط بالوفاة المبكرة.

كما أشارت إلى أن “استبعاد الوجبات يعني فقدان العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم؛ ما يضر بالصحة على المدى الطويل؛ وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب”.

فوائد الإفطار

الدراسة أضافت “يعتبر الإفطار أساسيًا للتزود بالعناصر الغذائية التي تقلل أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل: الألياف، والفيتامينات C وE وD”.

أيضًا حذّر الباحثون من المخاطر المحتملة الأخرى لتجاهل وجبة الإفطار، والتي تشمل زيادة الوزن وهشاشة العظام.