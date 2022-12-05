قد تقضي على منافعها.. إحذروا هذه الأخطاء الشائعة في طهو الدجاج!

على الرغم من أنّ إعداد طبق من الدجاج يُعدّ أمرًا سهلًا ومفيدًا في آن واحد لدى كثيرين، إلّا أنّ هناك أخطاء يجب تجنّبها في طريقة التحضير، لأنّها قد تؤدي إلى القضاء على المنافع الغذائية للطبق.

فإنّ الأخطاء الـ 5 الشائعة التي تحدث عند طهو الدجاج بحسب موقع “eat this”، هي:

1. درجة الطهي مهمة، لأن صدر الدجاج مثلًا فيه نسبة محدودة من الدهون، وفي حال جرى طهوه وتركه على النار لمدة طويلة، فإنه لن يكون طرياً، ولذلك، يوصي خبراء الطبخ، بالطهو لمدة معقولة، كما أن هناك حاجة أيضا لجعل لحم الدجاج يستريح في خلطة بهارات أو صلصة قبل التحضير.

أما في حال جرى تحضير دجاجة بأكملها، فإن المطلوب هو الانتباه إلى أن القطع لا تنضج في المدة نفسها، لأن الفخذ مثلا يجهز بسرعة، في حين قد يتطلب الصدر مدة أطول.

2. إذا أردت الحصول على لحم الدجاج بمذاق لذيذ، فلا تؤجل إضافة البهارات و”التتبيلة”، إلى ما بعد إزالة اللحم من المقلاة أو الفرن.

ويوصي الخبراء بإضافة البهارات في البداية، حتى يتشرب اللحم ما أضيف إليه، ثم يأخذ النكهة، خلال عملية الطهو.

3. قبل بدء الطهو، انتبه إلى جودة الدجاج، خصوصًا إذا كان قد مكث مدة طويلة في الثلاجة. ويكون لحم الدجاج الطبيعي في العادة ذا لون أقرب إلى الوردي، في حين أن اللون الباهت أو الرمادي قد يكون علامة على فساده أو أنه لم يعد صالحا للاستهلاك.

4. إحذر غسل الدجاج قبل تحضيره، فهذه الخطوة مضرة. وتؤدي إلى انتشار بكتيريا كثيرة في المطبخ.

كما أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، نصحتا مراراً بعدم غسل الدجاج النيء.

5. إذا كنت قد أخرجت الدجاج من الثلاجة، لتحضيرها مباشرة، فإنك ترتكب خطأ وربما لا تحصل على المذاق الذي تريده.

فمن الأفضل تركها لنحو ربع ساعة على الأقل بعد الإخراج من الثلاجة، ثم البدء في عملية الطهو.