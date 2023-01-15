الأحد 22 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 15 يناير 2023 |
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قد تنقل "الملاريا".. إحذر هذه الحشرات في الأجواء الماطرة

منذ 7 دقائق
تحذير من الحشرات في الأجواء الماطرة

تحذير من الحشرات في الأجواء الماطرة

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يجب عليك الحذر من الحشرات سواءً كنت تخاف منها أم لا، فهي قد تُصيبك بأمراض مختلفة.

فقد أشار الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبّية إلى كثرة انتشار النواقل المسبّبة للأمراض أثناء الأجواء الماطرة.

والنواقل عبارة عن كائنات حيّة تنقل العوامل المُمرِضة والطفيليّات من شخصٍ أو حيوان مصاب إلى آخر.

وتتضمّن النواقل التي يجب الحذر منها هذه الحشرات:

– البعوض

– القراد

– البق

– الذباب

ومن المحتمل أن تنقل هذه الحشرات أمراضًا مثل حمّى الضنك، والملاريا.

ويمكنك تجنّب الحشرات بهذه الطرق:

– ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة

– تغطية الساقين في الأماكن التي تنتشر فيها الحشرات

– استخدام الكريمات الطاردة لهذه الحشرات

– وضع شِباك بفتحات ضيّقة على الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات

إلى ذلك، أشار الموقع الرسمي لمنظّمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن مكافحة النّواقل هي بمثابة الطّريقة الأساسيّة لمعالجة العديد من الأمراض الرئيسيّة المعدية في العالم.

هذا ويتعرض 80% من سكّان العالم لخطر الأمراض المنقولة بواسطة النواقل، وتتركّز الكثير من هذه الأمراض في أشد المجتمعات المحليّة فقرًا في المناطق المداريّة وشبه المداريّة بحسب ما ذكرته المنظّمة.

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