الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
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قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

منذ 39 دقيقة
النوم- تعبيرية

النوم- تعبيرية

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الأرق وعدم النوم ساعات كافية ليلا يؤدي إلى انخفاض الطاقة خلال النهار، وإذا استمر هذا الوضع فترة طويلة فقد يصاب الشخص بالعديد من الأمراض.

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن قلة ‫النوم تؤذي القلب وترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي ‫يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

‫وأوضحت المؤسسة أن قلة النوم تؤدي إلى حدوث عمليات التهابية في الجسم؛ ‫إذ تتشكل جزيئات الأكسجين العدوانية المعروفة باسم “الجذور الحرة” التي تهاجم الخلايا والأنسجة؛ مما يؤدي إلى الإصابة ‫بتصلب الشرايين، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعديد من أمراض القلب ‫والأوعية الدموية.

‫وبالإضافة إلى مشاكل القلب، تؤدي قلة النوم أيضا إلى التعب والإرهاق ‫وضعف التركيز والعصبية وسرعة الاستثارة.

‫ولتجنب هذه المتاعب، ينبغي الحرص على أخذ قسط كاف من النوم بمعدل لا يقل ‫عن 6 ساعات ليلا.

وللتمتع بنوم هانئ ينبغي تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين فقط في المساء وعدم شرب القهوة قبل الذهاب إلى الفراش بـ4 ‫ساعات على الأقل.

‫ومن المهم أيضا الذهاب إلى الفراش في الوقت نفسه تقريبا كل ليلة، كما ‫ينبغي أن تكون غرفة النوم باردة وهادئة ومظلمة. وتساعد ‫طقوس النوم المنتظمة -مثل تمارين التنفس أو الاستماع إلى الموسيقى ‫الهادئة أو التأمل- على الهدوء والنوم بشكل أفضل.

‫علاوة على ذلك، ينبغي تجنب الأجهزة الإلكترونية -مثل الكمبيوتر أو ‫الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية- في وقت متأخر من المساء.

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