كسوف الشمس 2020: هل من الآمن النظر إلى الشمس المحجوبة؟

يستمتع العديد من الأشخاص حول العالم بمشهد كسوف الشمس، ولطالما اختلف الأطباء فيما بينهم إذا كان النظر مباشرة إلى

الكسوف آمن وصحي أم لا، وفي هذا السياق كتب موقع “اكسبرس” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” حول صحة النظر مباشرة إلى الشمس.

سيشهد محبي الكسوف يوم الاثنين الشمس محجوبة في السماء. ولكن هل من الآمن النظر مباشرة إلى الكسوف؟

من المتوقع أن يحدث كسوف للشمس يوم الاثنين، 14 ديسمبر، 2020 في جنوب أمريكا الجنوبية. والكسوف هو عندما يكتسح القمر السماء في النهار فيقوم بحجب القرص الشمسي تماماً. إنّ هذا الحدث يمنع لفترة وجيزة كل ضوء الشمس، باستثناء الطبقة الخارجية ، المعروفة باسم الهالة.

لكن مهما كان الحدث مغرياً، لا تنظر أبداً بشكل مباشر إلى كسوف الشمس بالعين المجردة.

تتطلب النظارات الشمسية العادية أو التلسكوبات فلتر شمسي خاص لحماية المستخدمين من تضرر بصرهم.

وتعتبر وكالة ناسا من بين أولئك الذين يحذرون من أنه من المهم ألا ننظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية:”إن النظر مباشرة إلى الشمس يمكن أن يسبب أضراراً دائمة لعينيك.

بعد مشاهدة كسوف الشمس ، اطلب العلاج من أخصائي العناية بالعيون إذا أصبحت أنت أو طفلك تعانيان من أي تغييرات في الرؤية تستمر في التفاقم.”

“إن تعريض عينيك للشمس دون حماية مناسبة للعين أثناء كسوف الشمس يمكن أن يسبب “عمى الكسوف” أو حروق الشبكية ، والمعروفة أيضاً باسم اعتلال الشبكية الشمسي.

“هذا التعرض للضوء يمكن أن يسبب ضرراً أو حتى تدمير الخلايا في شبكية العين التي تنقل ما تراه إلى الدماغ.

“يمكن أن يكون هذا الضرر مؤقتاً أو دائماً ويحدث بدون ألم. وقد يستغرق الأمر بضع ساعات إلى بضعة أيام بعد مشاهدة كسوف الشمس لإدراك الضرر الذي حدث”.

وقد بدأ الكسوف الكلي للشمس الذي سيظهر يوم الاثنين بالحدوث الآن فوق المحيط الهادئ.

سوف يصل الكسوف بسرعة إلى اليابسة فوق تشيلي حيث يظهر لأول مرة كسوف جزئي للشمس في الساعة 11.38 صباحاً بالتوقيت المحلي (2.28 مساء بتوقيت جرينتش)

سوف ينتقل القمر بعد ذلك إلى حجب الشمس تماماً من الساعة 1 مساء بالتوقيت المحلي (4 مساء بتوقيت جرينتش).

سيستمر هذا الحدث السماوي الرائع لمدة دقيقتين وأربع ثوان بالضبط.

ستكون المنطقة الأخيرة التي تشهد الكسوف الكلي قبل أن تتحرك فوق المحيط الأطلسي هي سالينا ديل إيجي الأرجنتينية

وينتهي الكسوف في هذه المنطقة في 1.25 pm بالتوقيت المحلي (4.25 GMT).

وبالتالي، يمكن للمشاهدين في معظم أنحاء أمريكا الجنوبية – إذا سمح الطقس- الاستمتاع بكسوف جزئي للشمس. هذا وسوف نرى القمر يبدو وكأنه قد ابتلع القرص الشمسي.

ستتعرض أنتاركتيكا أيضاً إلى كسوف شمسي جزئي بنسبة 40٪. ، يمكن رؤية كسوف جزئي في أقصى الشمال مثل الإكوادور.

سيظهر الكسوف الكلي التالي للشمس فوق أمريكا الجنوبية في 4 ديسمبر سنة 2021.