كم مرة يجب أن تغسل ملابسك أثناء أزمة كورونا ؟

يقوم معظم الناس بتنظيف وتعقيم المنازل بانتظام للتأكد من خلوها من الجراثيم والفيروسات التاجية، ولكن ماذا عن غسل ملابسك؟ فما ترتديه يمكن أن يلتقط الجراثيم بسهولة أيضًا، لذا كم مرة يجب أن تغسل ملابسك؟، وهل ستقوم منتجات الغسيل العادية بالتنظيف الجيد؟.

أجابت مجلة ”Hello“ البريطانية عن كل هذه التساؤلات، فكم مرة يجب أن تغسل ملابسك أثناء أزمة ”كورونا”؟

الإجابة ربما أكثر من المعتاد؛ إذ أكّدت دراسة جديدة أجرتها مجلة ”نيو إنجلاند“ الطبية، أن الفيروس يمكن أن يستمر في الهواء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، وعلى الورق المقوى لمدة 24 ساعة، والبلاستيك والفولاذ لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، ما يعني أن هذه الجراثيم من المحتمل أن تظل في ملابسك إذا كنت بالخارج.

فالملابس التي تتلامس مع الكثير من سوائل الجسم، مثل الملابس الرياضية، سيكون فيها عدد كبير من الجراثيم، لذلك يمكن أن تشكل خطرا أكبر.

ومن المستحسن وضع أي شيء ترتديه في الخارج في الغسالة مباشرة عند الوصول للمنزل، وحتى إذا كنت أكثر الناس صداقة للبيئة.

هل يمكن غسل الملابس بمنظف الغسيل العادي؟

لم يتم إجراء الاختبارات حتى الآن، ولكن يجب أن يقوم المسحوق العادي أو السائل أو الصابون بتنظيف ملابسك بشكل فعال، ولذا يجب الحرص على عدم هز الملابس أثناء وضعها في الغسالة، فقد يؤدي ذلك إلى انتشار الجراثيم.

وأيضا عند الرغبة في تنظيف غسالة الملابس نفسها، يمكن وضع المطهرات القوية التي تقتل البكتيريا بنسب كبيرة.

ما درجة الحرارة التي يجب غسل الملابس بها؟

إذا كنتِ تقومين عادة بغسل الملابس بماء بارد، فقد يكون الوقت قد حان لتبديل ذلك، وغسلها بماء ساخن ويفضل بدرجة حرارة 60 درجة، لكن لن تنجو جميع الملابس بالغسل بهذه الحرارة المرتفعة، لذا من الأفضل ارتداء مواد لا تنكمش بالماء الساخن.

وقالت سوزان فيرمور: ”هناك اعتقاد خاطئ بأن الناس يجب أن يغسلوا الملابس في أكثر الأماكن ذات الحرارة المرتفعة لقتل البكتيريا، لكنها غير ضرورية، فقد أثبتت الاختبارات أن غسل ملابسك عند 60 درجة مئوية، باستخدام منظف جيد، مناسب تماما لقتل البكتيريا“.

وأضافت: ”فقط تأكدي من فحص جميع الملابس المناسبة لغسلها في درجة الحرارة هذه قبل وضعها في الغسالة واحرصي على عدم إتلاف ملابسك بغسلها“، متابعة أن وجود خزانة ملابس ”داخلية“ و ”خارجية“ قد يكون مفيدًا في الوقت الحالي لمساعدتك في التأكد من استخدام الأقمشة القابلة للغسل بسهولة.

هل من الآمن ارتداء الأحذية بداخل المنزل؟

ووفقا للمجلة، فمن غير المعروف إلى متى يمكن أن تبقى الجراثيم على الأحذية، لذلك يقول الخبراء إنه من الأفضل ترك الأحذية الخارجية عند الباب قدر الإمكان.