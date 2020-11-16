كم من الوقت ستعيش؟ قم بهذا الاختبار التفاعلي لمعرفة العمر المتوقع لوفاتك

يشكل الموت لغالبية الناس قلقا كبيرا خاصة بالنسبة لموعده المجهول، ولهذا الغرض، تم تطوير آلة حاسبة من شأنها توقع المدة التي سيعيشها كل شخص استنادا للمعلومات الشخصية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن كيفية عمل الآلة الحاسبة، نشر موقع “ميرور” البريطاني مقالا مفصلا ترجمه لكم موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه …

طور باحثون من جامعة إيست أنجليا آلة حاسبة ، يطلق عليها اسم Mylongevity ،وهي تظهر تأثير العوامل الطبية ونمط الحياة المختلفة على متوسط العمر المتوقع للفرد.

إنّ فكرة الآلة الحاسبة التي يمكن أن تتنبأ بوقت موتك قد تبدو وكأنها فكرة من فيلم خيالي علمي رائع.

لكن علماء من جامعة إيست أنجليا جعلوا هذه الآلة الحاسبة حقيقة واقعة، كجزء من دراسة جديدة.

إنّ الآلة الحاسبة، التي يطلق عليها اسم Mylongevity ، تظهر تأثير العوامل الطبية ونمط الحياة المختلفة على متوسط العمرالمتوقع للحياة.

وقالت البروفيسور ايلينا كولينسكايا، التي قامت بتطوير التطبيق: “الناس مهتمون لمعرفة العمر المتوقع لحياتهم ، إنهم مهووسون لمعرفة ذلك.

“إنّ العمرالمتوقع للحياة يعتبر أمراً مهماً جداً لأي تخطيط طويل الأمد، وهو مهمّ بشكل خاص للأشخاص الذين يخططون لأهدافهم المالية واستراتيجيتهم للتقاعد.

“كما يمكن أن يساعد الناس أيضاً على تحسين متوسط العمر المتوقع من خلال إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة.”

لاستخدام الآلة الحاسبة ، ما عليك سوى إدخال بياناتك، بما في ذلك اسمك وعمرك وجنسك وأي ظروف صحية تعاني منها وما إذا كنت تدخن أم لا.

ستكشف الآلة الحاسبة بعد ذلك عن المدة التي ستعيشها على الأرجح ، استناداً إلى بيانات من مكتب الإحصاء الوطني.

على سبيل المثال، قمت بإدخال بياناتي، وتوقعت الآلة الحاسبة أن العمر المتوقع لي يبلغ حوالي 89.7 عاماً.

وقالت البروفيسورة كولينسكايا: “يعتمد البرنامج الذي قمنا بتطويره على بحثنا، باستخدام السجل الصحي الإلكتروني. في تحليلنا الأخير لمتوسط العمر المتوقع ، تابعنا مجموعة من الأشخاص الأصحاء يبلغ عددهم 110,000 الذين بلغوا 60 من العمر بين عام 1990 و 2000 للسنوات الـ 25 القادمة ، ونقوم بتحديث حالتهم الصحية كل ستة أشهر.

“يتم ترجمة نتائج تحليلنا لتوقعات الحياة إلى 648 ملفاً تتضمن مخاطر مختلفة بناء على العمر والجنس والرمز البريدي. تشمل قائمة عوامل الخطر التي استخدمناها ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول في الدم ومؤشر كتلة الجسم وخطر حدوث عارض قلبي في غضون 10 سنوات وفي حالة التدخين أو عدمه واستخدام الستاتين.”

ومما يثير القلق أنه تم تطوير الآلة الحاسبة قبل جائحة Covid-19 ، مما قد يؤدي إلى انخفاض العمر المتوقع لدى البعض.

وأضافت البروفيسورة كولينسكايا: “نحن واثقون من أن التطبيق الرئيسي لأداتنا-المساعدة في إظهار الآثار النسبية لأشياء مثل التدخين-لا يتأثر إلى حد كبير ، لكننا نخطط لضبط ذلك لاكتشاف التغيرات المرتبطة بالعمر المتوقع الناجمة عن جائحة كورونا.”

بشكل عام ، يأمل الباحثون أن تكون الآلة الحاسبة مفيدة للأطباء لمساعدة الناس على إجراء تغييرات في نمط الحياة لتحسين متوسط العمر المتوقع لديهم.