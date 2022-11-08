كورونا.. أعراض جديدة لمتغيرات أوميكرون

حذرت منظمة الصحة العالمية من تداول أكثر من 300 نوع فرعي من متغير أوميكرون المتحور من فيروس كورونا.

فما أحدث الأعراض للتعرف على السلالات الجديدة؟

تغيرت خطة تفشي فيروس “كوفيد-19” تماما منذ اكتشاف نسخة أوميكرون Omicron في عام 2021، وعلى الرغم من أن المتغير يسبب عدوى أكثر اعتدالًا من المتحورات الأخرى للفيروس، إلا أن القلق هو أنه ينتشر بسرعة ويحمل خصائص الهروب المناعي.

وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO)، خلال نوفمبر/تشرين الثاني، إن أكثر من 300 نوع فرعي من متغير كورونا الأكثر عنفا “أوميكرون” يجري تداولها حول العالم، موضحة أن 95٪ منها تتبع السلالة الفرعية BA.5 بينما 20٪ منها تتبع BQ.1.

على مدار عامين ونصف العام، مرت أعراض كورونا بعدة تغييرات، بلغت ذروتها باكتشاف متغير أوميكرون الذي غير بظهوره الأعراض المتعلقة بالعدوى أيضا، لتضم القائمة العديد من العلامات الجديدة.

ما هي الأعراض الشائعة لأوميكرون؟

وفقا لموقع thehealthsite ضمت قائمة الأعراض الكلاسيكية والشائعة لمتغير أوميكرون ما يلي:

– السعال المستمر الذي يتحول لسعال مزمن أو التهاب في الشعب الهوائية.

– التعب الشديد

– الصداع

– حمى مصحوبة بقشعريرة

– سيلان الأنف

– حكة في الحلق تجعل من المؤلم والصعب ابتلاع الطعام

– ألم عضلي

ما هي أعراض متغيرات أوميكرون الجديدة؟

كشفت منظمة الصحة العالمية عن 7 أعراض يمكن أن تساعدك على تحديد المتغيرات الفرعية لسلالة أوميكرون وترتيبها كالتالي:

– البرد والسعال

– حكة في الحلق

– سيلان الأنف

– حُمى

– صداع الرأس

– إعياء

– التهاب شعبي

ونقل موقع livemint عن أخصائية الأمراض المعدية الدكتورة أنيتا ماثيو، قولها إن العديد من المرضى الجدد بمتغيرات أوميكرون لا يعانون من أعراض.

وأضافت: “أصبح الكثير من الأشخاص يعانون من كورونا بشكل عرضي، وبعبارة أخرى فإنهم يزورون المستشفى بسبب حالات صحية أخرى ويختبرون إصابتهم بالفيروس”.

أعراض مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، التي لوحظت بشكل بارز في حالات العدوى السابقة، لم تُلاحظ في كثير من المرضى، والعديد منهم يبلغون عن البرد والسعال ولهذا السبب لا يوجد الكثير من الاختبارات أو العزلة الذاتية، وفقا للطبيبة.