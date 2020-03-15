كورونا الأطفال.. عينات البراز أكثر فاعلية لتحديد الفترة الزمنية لعزل صغار السن

كشفت دراسة أجريت على 10 أطفال صينيين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد عن دليل يثبت أن مرض “كوفيد 19” الرئوي الذي يسببه الفيروس يمكن أن يظهر في شكل عدوى أقل خطورة لدى صغار السن، وهو ما يشير إلى صعوبة الكشف عن المرض على أساس الأعراض وحدها.

وتوصلت الدراسة التي أشرف عليها باحثون صينيون ونشرتها دورية “نيتشر ميديسن”، أمس الجمعة، إلى أن أحد الأطفال الـ10 لم تظهر عليه أعراض على الإطلاق، وأن باقي الأطفال ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

وتوصل الباحثون أيضاً إلى أن الفيروس يمكن أن يواصل الظهور في عينات البراز بعد وقت طويل من اختفاء أثره في عينات الأنف والحلق.

ورأى الباحثون أن عينات البراز قد تكون طريقة أكثر فاعلية لتحديد الفترة الزمنية لعزل الأطفال.

وأوضح الباحثون أنهم فحصوا الأطفال الـ10 في مستشفى بمدينة قوانغتشو حيث كانوا متواجدين بعدما أصيب أفراد بأسرهم بكورونا أو بسبب ارتباطهم بصلات وثيقة مع أشخاص أثبتت الفحوص إصابتهم بالمرض.

وتتراوح أعمار الأطفال، وهم ستة ذكور وأربع إناث، بين شهرين و15 عاماً.