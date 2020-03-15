الصحة

كورونا الأطفال.. عينات البراز أكثر فاعلية لتحديد الفترة الزمنية لعزل صغار السن

كشفت دراسة أجريت على 10 أطفال صينيين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد عن دليل يثبت أن مرض “كوفيد 19” الرئوي الذي يسببه الفيروس يمكن أن يظهر في شكل عدوى أقل خطورة لدى صغار السن، وهو ما يشير إلى صعوبة الكشف عن المرض على أساس الأعراض وحدها.

وتوصلت الدراسة التي أشرف عليها باحثون صينيون ونشرتها دورية “نيتشر ميديسن”، أمس الجمعة، إلى أن أحد الأطفال الـ10 لم تظهر عليه أعراض على الإطلاق، وأن باقي الأطفال ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

وتوصل الباحثون أيضاً إلى أن الفيروس يمكن أن يواصل الظهور في عينات البراز بعد وقت طويل من اختفاء أثره في عينات الأنف والحلق.

المزيد من الأخبار

فيديو.. نصائح من منظمة الصحة للحماية من كورونا

نحو 35 شركة ومؤسسة طبية يعملون على تطوير لقاح لفيروس كورونا

ورأى الباحثون أن عينات البراز قد تكون طريقة أكثر فاعلية لتحديد الفترة الزمنية لعزل الأطفال.

وأوضح الباحثون أنهم فحصوا الأطفال الـ10 في مستشفى بمدينة قوانغتشو حيث كانوا متواجدين بعدما أصيب أفراد بأسرهم بكورونا أو بسبب ارتباطهم بصلات وثيقة مع أشخاص أثبتت الفحوص إصابتهم بالمرض.

وتتراوح أعمار الأطفال، وهم ستة ذكور وأربع إناث، بين شهرين و15 عاماً.

شاهد أيضاً
الصحة

الكشف عن مراحل الإصابة بكورونا وطرق العلاج

الصحة

الموافقة على فاليفافير Favilavir ، كدواء مضاد لفيروس كورونا Covid-19

الصحة

احذرها..عقاقير وأدوية تطهير الجسم من السموم ليست فعالة

الصحة

أكثر من نصف سكان العالم يعانوا من نقص في فيتامين “د”