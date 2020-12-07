كورونا يتسلل إلى أسود حديقة حيوانات في برشلونة!

أعلن مدير حديقة الحيوانات في برشلونة، جولي ماوري في حديث تلفزيوني أن أسود الحديقة أصيبت بفيروس كورونا، وسال مخاطها.

وأشار إلى مجموعة الأسود المذكورة أصيبت بالعدوى خلال الفترة التي كانت فيها المؤسسة مغلقة أمام الجمهور واتضح أن الأعراض لديها تشبه أعراض نزلات البرد.

وأضاف “في النصف الثاني من هذا العام عندما كانت حديقة الحيوانات مغلقة للجمهور عانت الأسود من كورونا”.

وتم تحديد إصابة الأسود بالمرض خلال الفحص الروتيني حيث تم إجراء اختبار لتحديد وجود الأجسام المضادة.

ووفقا لمدير الحديقة، تجلت الأعراض لدى الحيوانات المريضة بالعطاس والسعال وقال: عانت الأسود من سيلان مخاطي من الأنف وكافة الأسود حاليا بصحة جيدة.

وشدد على أن الفيروس لا ينتقل من الأسود إلى البشر وأضاف: “انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان يتطلب اتصالا حميما للغاية”.

وذكر أن العدوى لم تنتقل من الأسود إلى الحيوانات الأخرى وافترض أن العدوى انتقلت إلى الأسود من أحد العاملين، بحسب “نوفستي”.