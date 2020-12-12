كورونا يحقق أكبر انخفاض في انبعاثات الكربون في تاريخ البشرية

تؤدي انبعاثات الكربون إلى تغيير المناخ، لكن مع انتشار جائجة كورونا شهد العالم انخفاضا في انبعاثات الكربون لم يشهده التاريخ، وفي هذا السياق، نشر موقع “ميرور” البريطاني مقالا حول انخفاض انبعاثات الكربون ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه..

أدى Covid-19 إلى أكبر انخفاض في انبعاثات الحرارة في تاريخ البشرية، وفقاً لبحث جديد.

تسببت عمليات الإغلاق وحظر السفر وإغلاق المصانع في انخفاضها بنسبة 13 في المائة هذا العام-أكثر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يقول العلماء إن الانخفاض الكبير يرجع إلى القيود الواسعة والموجة الثانية من الوباء.

في حين انخفضت بنسبة 12 و 11 في المئة في الولايات المتحدة ودول EU27.

على الصعيد العالمي ، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.4 مليار طن في عام 2020- أي ما يعادل مرتين ونصف الرقم القياسي السابق.

إنّ هذا الانخفاض أكبر بكثير من الانخفاضات الكبيرة السابقة-0.9 مليار طن في عام 1945. 0.7 في عام 1992 و 0.5 في عام 1981 و عام 2009.

هذا يعني أنه من المتوقع أن يكون حوالي 34 جيجا طن-أي أقل بنسبة سبعة بالمائة من عام 2019.

واستأثر النقل بأكبر حصة من هذا الانخفاض. حيث انخفضت رحلات السيارات إلى النصف تقريباً في ذروة عمليات الإغلاق.

بحلول ديسمبر ، كانت الانبعاثات من النقل البري والطيران لا تزال أقل من مستويات 2019 – بنسبة 10 و 40% تقريباً على التوالي، بسبب القيود المستمرة.

لكن مستوى ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الغلاف الجوي يستمر في النمو-بحوالي 2.5 جزء في المليون (ppm) في عام 2020.

ومن المتوقع أن تصل إلى 412 جزء في المليون في المتوسط على مدار العام ، 48 في المئة منها فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ومن المقرر أن يكون إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الأنشطة البشرية ومن ثاني أكسيد الكربون الأحفوري واستخدام الأراضي حوالي 39 جيجا طن (Gt) في عام 2020.

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور بيير فريدلينغشتاين ، من جامعة إكستر: “على الرغم من أن الانبعاثات العالمية لم تكن عالية كما في العام الماضي ، إلا أنها لا تزال تصل إلى حوالي 39 مليار طن من CO2 ، وأدت حتما ًإلى زيادة أخرى في CO2 في الغلاف الجوي.

“إن مستوى CO2 في الغلاف الجوي ، وبالتالي مناخ العالم ، لن يستقر إلا عندما تكون انبعاثات CO2 العالمية قريبة من الصفر.”

تأتي دراسة ميزانية الكربون العالمية قبل الذكرى الخامسة غداً لاعتماد اتفاقية المناخ في باريس.

وتهدف إلى الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. هناك حاجة إلى تخفيضات من حوالي واحد إلى اثنين GT من ثاني أكسيد الكربون كل عام في المتوسط بين 2020 و 2030 للوصول إلى هدف تغير المناخ.

بعد خمس سنوات من الاتفاقية التاريخية ، يقول الفريق الدولي وراء التحديث السنوي أن النمو في انبعاثات CO2 العالمية قد بدأ في التعثر.

ارتفعت الانبعاثات ببطء أكثر في السنوات الأخيرة ، والتي يمكن أن تكون جزئياً استجابة لانتشار سياسة المناخ.

خلال العقد السابق لـ 2020 ، انخفضت انبعاثات CO2 الأحفورية بشكل كبير في 24 بلداً مع استمرار نمو اقتصادها.

لكن الدراسة المنشورة في بيانات علوم نظام الأرض تحذر من أنه من السابق لأوانه تحديد مقدار الانبعاثات التي ستنتعش خلال 2021 وما بعدها، حيث سيتأثر الاتجاه طويل الأمد إلى حد كبير بالإجراءات الرامية إلى تحفيز الاقتصاد العالمي استجابة للوباء.

وقال المؤلف المشارك البروفيسور كورين لو كوير ، من جامعة إيست أنجليا: “إنّ جميع العناصر لم يتم وضعها بعد فيما يتعلق بالانخفاضات المستمرة في الانبعاثات العالمية ، فيما تتراجع الانبعاثات ببطء إلى مستويات 2019.

“يمكن أن تساعد الإجراءات الحكومية لتحفيز الاقتصاد في نهاية جائحة كوفيد-19 أيضاً في خفض الانبعاثات ومعالجة تغير المناخ.

“إن الحوافز التي تساعد على تسريع نشر السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة ودعم المشي وركوب الدراجات في المدن تأتي في الوقت المناسب بشكل خاص بالنظر إلى الاضطرابات الواسعة التي لوحظت في قطاع النقل هذا العام.”

لكنّ التأثير أقل وضوحاً في الصين (-1.7٪) ، حيث تأثيرات قيود كوفيد-19 تقع على رأس ارتفاع الانبعاثات.

بالإضافة إلى ذلك، حدثت قيود في الصين في وقت مبكر من العام وكانت محدودة أكثر في مدتها، مما أعطى الاقتصاد المزيد من الوقت للتعافي.

في الهند، انخفضت بنسبة حوالي تسعة في المئة، تغذيها جزئياً الاضطرابات الاقتصادية وتوليد الطاقة الكهرومائية القوية. بالنسبة لبقية العالم، من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات بنحو سبعة بالمائة.

على الصعيد العالمي ، حدثت ذروة الانخفاض في النصف الأول من أبريل، عندما كانت إجراءات الإغلاق في الحد الأقصى، خاصة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

أما الانبعاثات من الصناعة، على سبيل المثال إنتاج المعادن والمواد الكيميائية والتصنيع، فانخفضت بنسبة تصل إلى الثلث خلال فترة الإغلاق في الربيع. لكن يمكن أن يعودوا بالفعل إلى مستويات 2019 أو حتى أعلى منها الآن.

تشير التقديرات الأولية المستندة إلى الحرائق في مناطق إزالة الغابات إلى أن الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وغيرها من التغيرات في استخدام الأراضي لعام 2020 مماثلة للعقد السابق، عند حوالي 6 Gt من ثاني اكسيد الكربون.

تستمر أحواض الكربون البرية والمحيطية في التزايد بما يتماشى مع الانبعاثات، حيث تمتص حوالي 54٪ من إجمالي الانبعاثات التي يسببها الإنسان.