كورونا يقتل مليون شخص خلال 2022.. وثلث سكان العالم بدون لقاح

أودت جائحة فيروس كورونا بحياة مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ يناير/ كانون الثاني، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

ودعت المنظمة الدولية، الحكومات إلى تسريع عمليات التلقيح، في الوقت الذي لا يزال فيه ثلث سكّان العالم من دون لقاح.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في مؤتمر صحفي “لقد تخطّينا المرحلة المأساوية المتمثّلة في وفاة مليون شخص بكوفيد-19 منذ بداية العام”.

ودعا حكومات جميع الدول إلى مضاعفة جهودها لتطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بهدف تحصين 70% من جميع السكان.

وفي يناير/ كانون الثاني من هذا العام، أنشأت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركائهما، شراكة لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل توزيع الجرعات في 34 دولة كان مستوى التطعيم فيها أقل من 10%، وتقع جميعها في أفريقيا باستثناء ستة منها.

وأشار تيدروس إلى أنّ عشرة دول فقط لا تزال عمليات التلقيح فيها أقل من 10%. وقال “ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل”.

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية أن ثلث سكان العالم لا يزالون غير محصّنين، بما في ذلك ثلثي العاملين في مجال الرعاية الصحية وثلاثة أرباع كبار السن في البلدان منخفضة الدخل.

وفقاً لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنّ جائحة “كوفيد-19” أودت بحياة 6.45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الحالات الأولى في نهاية عام 2019 بمنطقة ووهان في الصين.