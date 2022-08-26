الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كورونا يقتل مليون شخص خلال 2022.. وثلث سكان العالم بدون لقاح

منذ 43 دقيقة
كورونا يواصل الانتشار حول العالم

كورونا يواصل الانتشار حول العالم

A A A
طباعة المقال

أودت جائحة فيروس كورونا بحياة مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ يناير/ كانون الثاني، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

ودعت المنظمة الدولية، الحكومات إلى تسريع عمليات التلقيح، في الوقت الذي لا يزال فيه ثلث سكّان العالم من دون لقاح.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في مؤتمر صحفي “لقد تخطّينا المرحلة المأساوية المتمثّلة في وفاة مليون شخص بكوفيد-19 منذ بداية العام”.

ودعا حكومات جميع الدول إلى مضاعفة جهودها لتطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بهدف تحصين 70% من جميع السكان.

وفي يناير/ كانون الثاني من هذا العام، أنشأت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركائهما، شراكة لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل توزيع الجرعات في 34 دولة كان مستوى التطعيم فيها أقل من 10%، وتقع جميعها في أفريقيا باستثناء ستة منها.

وأشار تيدروس إلى أنّ عشرة دول فقط لا تزال عمليات التلقيح فيها أقل من 10%. وقال “ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل”.

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية أن ثلث سكان العالم لا يزالون غير محصّنين، بما في ذلك ثلثي العاملين في مجال الرعاية الصحية وثلاثة أرباع كبار السن في البلدان منخفضة الدخل.

وفقاً لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنّ جائحة “كوفيد-19” أودت بحياة 6.45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الحالات الأولى في نهاية عام 2019 بمنطقة ووهان في الصين.

    المزيد من الصحة

    وجبة الفطور لها فوائد عديدة
    احذروا التخلي عن تناول وجبة الفطور!‏
    التدخين
    دراسة جديدة عن مخاطر التدخين.. يجعل القلب أضعف وأكثر سماكةً
    قبل شهر من النوبة القلبية.. علامة تحذيرية قد تظهر لدى النساء بنسبة 71 %

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار