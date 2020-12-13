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كورونا يواصل مفاجآته..إصابة نمر الثلوج بحديقة حيوان أمريكية

منذ 7 دقائق
نمر الثلوج-أرشيفية

نمر الثلوج-أرشيفية

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رغم مايقارب مرور عام على انتشار فيروس كورونا المستجد ، إلا أنه لا زال يفاجئ العلماء ، خاصة حول إمكانية إنتقاله إلى الحيوانات.

في واقعة استوقفت الأطباء البيطريين والباحثين المتهمين بانتشار كورونا، أصبح نمر ثلجي في حديقة حيوانات أميركية أول حيوان من نوعه يتم تشخيص إصابته بالفيروس المستجد، وفقما كشف موقع “سكاي نيوز” البريطاني.

وقال المصدر إن نمر الثلوج في حديقة حيوان بمدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي، عانى أعراضا تشبه أعراض كورونا، بما في ذلك السعال الجاف، وذلك رغم اتخاذ موظفين الحديقة الاحتياطات الضرورية.

وبعد إخضاع النمر “نيسي” لاختبار كورونا كانت النتيجة “إيجابية”، فيما أجرى موظفو الحديقة الفحص لنمرين آخرين يعيشان مع “نيسي”، ويجري حاليا انتظار النتائج.

ولم يتم تخدير النمور للحصول على مسحة من الحلق والأنف، حيث اكتفى الأطباء البيطريون بإجراء الاختبار على فضلاتهم.

وقال مدير حديقة الحيوان جون واكتزاك: “أعراضهم خفيفة جدا. من المتوقع أن تتعافى النمور في أقرب وقت”.

وتعتقد الحديقة أن فيروس كورونا انتقل إلى نمور الثلوج، عبر أحد الموظفين الذين يحملون المرض من دون أن تظهر عليهم أعراض.

ويرتدي جميع حراس الحديقة معدات الوقاية والسلامة الشخصية ويخضعون للفحص الصحي في بداية كل مناوبة.

وظهر فيروس كورونا في عدد من الحيوانات في أوقات سابقة، منها القطط والكلاب والأسود، إلا أن هذه أول إصابة ترصد في فصيلة نمر الثلوج.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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