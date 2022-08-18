كيف تؤثر دهون البطن على صحتك؟.. اليكم التفاصيل

دهون البطن المعروفة أيضًا باسم الدهون الحشوية هي دهون “نشطة” خطيرة يتم تخزينها حول الأعضاء الحيوية مثل الكبد والأمعاء، وإذا تُركت الدهون الزائدة في البطن دون رادع، فقد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

يقول اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي صمويل كلاين: “الدهون ليست مجرد مستودع لتخزين الطاقة، وأنه عضو نشط للغاية في الغدد الصماء ينتج الهرمونات والبروتينات الالتهابية والأحماض الدهنية ويفرزها في مجرى الدم”.

ووفقا لما ذكره موقع «Eat This، Not That»، فيما يلي خمس علامات مؤكدة أن دهون البطن تضر بصحتك.

داء السكري

يعد مرض السكري من النوع 2 أحد أكثر الحالات الصحية شيوعًا المرتبطة بزيادة دهون البطن، تقول ليزا نيكول هاريسون اخصائية التغذية : “لقد ثبت أن الأشخاص الذين يخزنون دهون الجسم في بطونهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري والأمراض المزمنة الأخرى، لكن سبب حدوث ذلك ظل غير واضح، ووجدت دراستنا أن إطلاق الدهون من دهون البطن كان مرتفعًا بشكل كبير أثناء الليل، والذي قد يكون آلية أساسية تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وهو عامل خطر قوي لمرض السكري من النوع 2”.

أمراض القلب

كما تقول تيفاني باول وايلي، رئيسة المحددات الاجتماعية للسمنة ومختبر مخاطر القلب والأوعية الدموية في القلب الوطني، معهد الرئة والدم في بيثيسدا: “تعتبر أمراض القلب من أكثر النتائج المخيفة الناتجة عن زيادة الدهون الحشوية، وتؤكد الدراسات التي فحصت العلاقة بين دهون البطن ونتائج أمراض القلب والأوعية الدموية أن الدهون الحشوية تشكل خطرًا صحيًا واضحًا”.

مرض الكبد

حذر باحثون من أن أمراض الكبد مرتبطة بدهون البطن: “بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فإن أفضل علاج لالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) هو إنقاص الوزن، وأظهرت دراسة بارزة أن فقدان 10٪ من وزن الجسم يمكن أن يقلل الدهون في الكبد، ويقضي على الالتهاب، ويحتمل أن يحسن الندوب”.

ضغط دم مرتفع

أظهرت الأبحاث السابقة أن الدهون المخزنة في بطنك يمكن أن “تخاطب” الأوعية الدموية في المعدة، موضحًا سبب تسبب دهون البطن الزائدة في ارتفاع ضغط الدم.

يقول جريج فينك، أستاذ في علم العقاقير وعلم السموم في كلية طب تقويم العظام MSU: “من أجل معرفة سبب ارتفاع هذه الدهون في ضغط الدم، نحتاج إلى فهم الرسائل التي يتم إرسالها”.

الأكتئاب

تشير الدراسات إلى وجود ارتباط وثيق بين دهون البطن والاكتئاب، وتقول الدكتورة ليندا باول: “تشير نتائجنا إلى أن السمنة المركزية – التي يطلق عليها عادة دهون البطن – هي مسار مهم يساهم من خلاله الاكتئاب في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، وفي دراستنا، كانت أعراض الاكتئاب مرتبطة بشكل واضح بتراكم الدهون الحشوية، وهي نوع الدهون التي تسبب المرض”.