كيف تؤثّر جرعة منخفضة من "الكافيين" على وظائف المخّ؟!

في إطار الدراسات التي تناولت أثر الكافيين على جسم الإنسان، أظهرت دراسة أجريت في تايلاند باستخدام تخطيط كهربية الدماغ EEG والاختبارات المعرفية، أنّ الذاكرة العاملة تتحسن بعد تناول مشروب يحتوي على الكافيين في الصباح.

كما أظهرت تسجيلات التخطيط الكهربي للدماغ EEG انخفاضًا في نشاط موجة ألفا، وهو نوع من نشاط الدماغ غالبًا ما يرتبط بالنعاس، بعد تناول مشروب يحتوي على الكافيين مقارنة بمستوى النشاط السابق، وفقًا لما نشره موقع PsyPost نقلًا عن دورية “Physiology & Behavior”.

جرعات معتدلة

يتم استهلاك المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة أو الشاي ومشروبات الطاقة وغيرها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ويتم تناولها غالبًا في الصباح لزيادة اليقظة وتقليل النعاس وتحفيز الانتباه العام والإثارة.

ثبت أن الجرعات المعتدلة من الكافيين تعمل على تحسين الرفاهية وزيادة الدافع والطاقة للعمل من دون أي آثار سلوكية ضارة. أظهر عدد من الدراسات الحديثة أيضًا أن جرعة واحدة فقط من الكافيين (30-50 مغم) يمكن أن تؤثر على مستويات الانتباه.

سلط خط آخر من الأبحاث الحديثة الضوء على الارتباط بين قراءات EEG ومستويات الإثارة.

الجدير بالذكر أن الباحثين وجدوا أن الانخفاض العالمي في قوة نمط تخطيط كهربية الدماغ المعروف باسم موجات ألفا يتوافق مع زيادة في الإثارة. تم العثور على كليهما بعد 30 دقيقة من تناول مشروب يحتوي على مادة الكافيين لدى البالغين الأصحاء.

تغيرات في الوظائف المعرفية

سعى باحثو الدراسة الجديدة إلى “استكشاف ما إذا كانت جرعة واحدة منخفضة من الكافيين كمشروب للاستيقاظ الصباحي يمكن أن تؤثر على نشاط موجة الدماغ والوظيفة الإدراكية”.

قال الباحث الرئيسي أمورنبان أجيمابورن، الأستاذ المساعد في جامعة ماهيدول، إنه وزملاءه قاموا بتجربة على 25 شابًا يتمتعون بصحة جيدة (متوسط العمر 21 عامًا) يستهلكون عادة 1-2 أكواب أو أقل من القهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين أو علبة واحدة من الصودا المحتوية على الكافيين يوميًا.

تم تقسيم المشاركين عشوائيًا إلى مجموعتين. خضعت كلتا المجموعتين لكل من العلاج التجريبي والعلاج الوهمي، ولكن بترتيب مختلف. يتكون العلاج التجريبي من شرب كوب ماء منكه يضاف إليه 50 ملغ من الكافيين. يتكون العلاج الوهمي من شرب كوب متساوٍ من الماء المنكه، ولكن دون إضافة الكافيين.

وظائف المخ المعرفية

أظهرت النتائج الرئيسية أن القوة المطلقة لموجة ألفا تتضاءل بعد 30 دقيقة من شرب 50 ملغ من الكافيين، بينما يظهر نمط مماثل في نشاط موجات دلتا وبيتا وثيتا، حيث تم تحسين الوظيفة المعرفية، أي سرعة المعالجة الحركية المرئية والذاكرة العاملة والانتباه.

تشير النتائج إلى أن “المشروبات التجارية التي تحتوي على جرعات منخفضة من الكافيين، تعادل 8 أوقيات من القهوة سريعة التحضير أو جرعة واحدة 1 أونصة من الإسبريسو أو 8 أونصات من الشاي الأسود أو علبة 12 أونصة من المشروبات الغازية، يمكن أن تكون قادرة على تعزيز الإثارة وتحسين القدرة التنفيذية (أي الذاكرة العاملة والتحكم في التثبيط) بعد 30 دقيقة من تناولها”.

الأداء التنفيذي للدماغ

أضاف أجيمابورن أنه “من المثير للاهتمام أن الدراسة، التي تعد الأولى التي تكشف الارتباط العكسي بين نشاط موجة ألفا والوظيفة المعرفية بعد تناول جرعة واحدة منخفضة من الكافيين، توصلت إلى وجود صلة بين تناقص قوة موجة ألفا على المناطق القشرية المركزية والقذالية وبين تحسين الأداء التنفيذي”.