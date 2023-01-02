كيف تتعامل مع مشكلة النوم الزائد؟

الشعور بالنعاس طوال الوقت يمثل مشكلة، لأنه يؤثر على عملك اليومي وأنشطتك، لذا إذا كنت تريد معرفة كيفية التحكم في كثرة النوم ومعرفة كيفية البقاء مستيقظًا بشكل طبيعي.. اقرأ السطور التالية، بحسب موقع “Health”.

-ما هو النوم الزائد؟

عندما ينام الشخص أكثر من تسع ساعات في اليوم ومع ذلك يشعر بالدوار طوال اليوم، يُشار إلى هذه الحالة باسم فرط النوم، المعروف أيضًا باسم النوم الزائد.

يحتاج الجميع إلى 7-8 ساعات من النوم يوميًا للبقاء بصحة جيدة عقليًا وجسديًا، ولكن إذا كنت تنام أكثر من ذلك، فقد يكون هناك خطأ ما.

-سبب كثرة النوم

الشعور بالنعاس طوال الوقت يمكن أن يشير إلى مشكلة أكثر خطورة ويجب استشارة الطبيب.

الإجهاد والقلق وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم واضطرابات النوم ومتلازمة تململ الساق ووجود مرض خطير كلها عوامل مسؤولة عن النوم المفرط ” تعرف على أسباب النوم الزائد:

1. نمط النوم المضطرب

يؤثر النوم المفرط أو القليل جدًا على الشخص بشكل خطير من خلال خلق صعوبات في الحكم العقلي، وإضعاف الأداء البدني، وتقصير وقت رد الفعل، وأكثر من ذلك علاوة على ذلك، يمكن أن يتسبب النوم الزائد في شعور الشخص بالتعب عند الاستيقاظ.

2. الإجهاد

الإجهاد هو السبب الآخر الذي يمكن أن يمنع الشخص من النوم جيدًا في الليل في الوقت نفسه، يسبب النعاس أثناء النهار كتحرر جسدي مؤقت من التوتر.

3. فرط التنبيه بسبب مشروبات الطاقة

بينما توفر مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين والسكر تعزيزات فورية، إلا أنها تؤدي إلى الإرهاق عندما يتخلص الجسم من المواد الكيميائية.

4. الملل

الملل هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للشعور بالنعاس طوال الوقت، يمكن أن يؤثر ذلك على جودة النوم.

5. قلة النشاط البدني

يمكن أن يؤدي الجلوس إلى ما لا نهاية أمام الكمبيوتر وعدم القيام بأي نوع من النشاط البدني إلى إرهاق شديد يؤثر على أنماط النوم.

-كيف تتغلب على النعاس وتبقى مستيقظًا أثناء النهار؟

1. الحفاظ على عادات نوم جيدة

يعتبر النوم من سبع إلى ثماني ساعات في المتوسط في الليلة مثاليًا للبالغين للمحافظة عليه، من الأفضل النوم والاستيقاظ في نفس الوقت على أساس يومي والابتعاد عن الشاشات قبل النوم.

2. تناول الأطعمة الصحية

يحافظ استهلاك الأطعمة الصحية بانتظام على ارتفاع مستويات الطاقة يشكل مزيج الأطعمة الغنية بالبروتين والكربوهيدرات الصحية وجبة غداء مثالية.

الوجبات المحملة بشكل أساسي بالكربوهيدرات ينتهي بها الأمر إلى أن يكون لها نفس التأثير على الجسم مثل السكر والكافيين لذا، تأكد من أن نظامك الغذائي صحي وأنك لا تأكل شيئًا قبل النوم يمكن أن يزعج نومك.

3. ابق رطبًا

اشرب كمية كافية من الماء خلال النهار لإنعاش جسمك يمكن للجفاف أن يخفض مستويات الطاقة لديك ويجعلك تشعر بالتعب والركود لذا ابق رطبًا.

4. ممارسة الرياضة

التمارين الجسدية تجعل الدم يتدفق ويعمل الدماغ إنه يعمل كمزيل للتوتر وإيجابي للصحة العامة للجميع يسمح التمرين المنتظم أثناء النهار للناس بالنوم جيدًا في الليل ولن يهاجم التوتر مستويات الطاقة لديك.

5. التعامل مع التوتر بشكل إيجابي

لا تسمح للضغط أن يأكل وقت نومك ممارسة التأمل للتعامل مع التوتر يساعد في تخفيف التوتر.