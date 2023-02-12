كيف توقف دماغك عن التفكير ليلاً؟

يواجه كثيرون مشكلة النوم المريح والعميق، ما أن تستلقي على السرير حتى تبدأ الأفكار تأتيك تباعاً، والتي عادة ما تكون مصحوبة بالقلق بشأن الحياة المهنية أو المستقبل، الأمر الذي يجعل إراحة عقلك أمرا مستحيلا.

ولتتخلص من حالة القلق الليلية، ربما عليك إعادة ضبط علاقتك بالنوم، ليصبح الاستغراق بالنوم أمرا عاديا بدلا من أن يكون أشبه بمعركة.

ووضعت الطبيبة جايد وو، متخصصة بطب النوم، جملة من النصائح في كتابها الجديد بعنوان “مرحبا بالنوم: علم وفن التغلب على الأرق من دون أدوية” لتساعدك على الوصول لروتين نوم صحي.

وإليكم بعض النصائح التي تحدثت عنها الطبيبة وو في مقابلة مع مجلة “فوربس”:

– اتباع العلاجات السلوكية للأرق أكثر فعالية من الاستخدامات الدوائية ومخاطره وآثارها الجانبية أقل.

– إحدى الأساطير الشائعة عن النوم أن كل شخص يحتاج إلى 8 ساعات في الليل، ولكن حقيقة الأمر أن مقدار النوم يختلف بين الناس بحسب جيناتهم وأنماط حياتهم وبيئاتهم.

– محاولة الوصول إلى نوم مثالي “قد يزيد من القلق” ويجعل الأرق أسوأ.

– لا تعتمد فكرة أنه يجب علينا “النوم طوال الليل” من دون استيقاظ أبدا.

– درب جسمك على أن يخبرك بمقدار النوم الذي يحتاجه عن طريق شعورك بالنعاس في الوقت المناسب في الليل، ولا تقاوم هذه إشارات الشعور بحاجتك للنوم.

– النوم والاستيقاظ “في الأوقات التي يفضلها جسدك”، إذ أن كل شخص لديه نمط زمني للشعور بالنعاس واليقظة في أوقات معينة خلال اليوم.

– لا تذهب للسرير إلا إذا كنت تشعر بالنعاس، لأنه في حال عدم حاجتك بالنوم، سيقوم عقلك باجترار الأفكار ما يبقيه مشغولا، في الوقت الذي لا نملك فيه “مفتاح تشغيل وإيقاف للدماغ”.

– إذا حاولت النوم، وكان هناك مشكلة مرهقة عليك التفكير بها، حاول توجيه أفكارك وقلقك باتجاه آخر.

– في بعض الآحيان قد يفيدك محاولة القراءة أو الاستماع إلى “بودكاست” يبعد عقلك عن الأفكار المزعجة.