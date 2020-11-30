استمع لاذاعتنا

كيف يؤثر الطلاق على الصحة العقلية؟

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 7:06 مساءً
يترك الطلاق آثاراً سلبية عميقة على الصحة العقلية

يترك الطلاق آثاراً سلبية عميقة على الصحة العقلية

A A A
طباعة المقال

يعتبر الطلاق في الكثير من العلاقات نجاة لأحد الأطراف أو لكلى الطرفين، وذلك لعدة أسباب مختلفة تفضي إلى عدم رغبة الطرفين في الاستمرارية.

كشفت دراسة دنماركية أن الطلاق السريع يترك آثاراً سلبية عميقة على الصحة العقلية والجسدية للنساء مقارنة بالرجال.
ووجد الباحثون أن الصحة العقلية والجسدية لدى المطلقات اللواتي خضعن للدراسة، تدهورت بشكل ملحوظ، وأكدوا على أن فهم آثار الانفصال يمكن أن يساعد علماء النفس في إيجاد طرق للمطلقات للوقوف على أقدامهمن مجدداً، وتجنب التداعيات طويلة المدى.

وقال البروفيسور غيرت هالد من جامعة كوبنهاغن: ” تمكنا من دراسة المطلقات اللواتي حصلن على ما يسمى بالطلاق الفوري في الدنمارك، الذي يتم البت فيه خلال فترة قصيرة جداً لا تتجاوز الخمسة أيام.”

وقد حصل البروفيسور هالد وفريقه على بيانات 1856 أمرأة مطلقة حديثاً، وتم إجراء استبيان حول خلفية هؤلاء النساء وصحتهن وتوقيت طلاقهن، ووجدوا أن الطلاق تسبب بأضرار نفسية وجسدية لهن.

من جهته قال الدكتور سورين ساندر، وهو باحث مشارك في الدراسة: “كانت الصحة العقلية والجسدية للمطلقات اللواتي حصلن على طلاق سريع، أسوأ بكثير مقارنة بالنساء اللواتي حصلن على طلاق بطيئ”
وعلى نقيض الوضع الذي تمر به النساء بعد الطلاق، وجد الباحثون أن الرجال يتمتعون بصحة عقلية أفضل بعد الطلاق، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

    المصدر :
  • الإمارت 24

المزيد من الصحة

يعد شرب الماء على فترات منتظمة أمراً ضرورياً للحفاظ على رطوبة الجسم
تجنب هذه الامور بعد تناول الطعام
فيتامين د
نقص فيتامين (د) قد يؤدي إلى الإصابة بمرض مناعي ذاتي
ابحاث داخل مختبر
الخلايا “البائية” قد تقلل من خطر الإصابة بكورونا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

يتحدد الصبر من خلال مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ
هذا ما يفعله هرمون السيروتونين في الدماغ
إيطاليا كانت من أكثر بلدان أوروبا تضرراً بسبب فيروس كورونا
كورونا
إن لم ترتدِ كمامة بعد هذا الفيديو “فأنت مجنون”
مثلث برمودا
العثور على مخلوق “مرعب” على عمق 3000 متر تحت الماء يحل لغز مثلث برمودا