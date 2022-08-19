كيف يساعد الاستحمام بالماء الساخن على كشف سرطان الدم؟

كشفت الدكتورة “آنا يوجين”، اختصاصية الأورام في مركز (CTCA) الأميركي أن الاستحمام بالماء الساخن، يساعد على كشف إحدى علامات الإصابة بسرطان الدم.

وأفاد موقع Express، بأنه وفقًا للأخصائية، تشير الأعراض المبكرة لسرطان الدم، عادة إلى الإصابة بأمراض أخرى، حيث يمكن أن يشعر الإنسان بضعف عام ووهن ويشعر بالتعب بسرعة.

ولكن، هناك عارض واحد فقط، يمكن اعتباره إشارة للخضوع إلى فحص شامل، وهو الحكة بعد الاستحمام.

وتقول:”في المراحل المبكرة لسرطان الدم، تصبح الخلايا المحتوية على الهستامين، حساسة جدا، ما يجعل الجلد أكثر حساسية للماء الساخن. وسرطان الدم يصيب عادة الأشخاص الذين أعمارهم فوق 40 عاما. لذلك على كل من يشعر بالحكة بعد الاستحمام، مراجعة الطبيب الأخصائي وإجراء تحليل للدم”.

وتضيف: “إذا ظهر أن مستوى كريات الدم الحمراء مرتفع، فيجب الخضوع لفحص شامل ودقيق”.