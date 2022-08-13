كيف يشخص الاطباء مرض اللوكيميا ؟.. اليكم التفاصيل

سرطان الدم هو سرطان الخلايا الجذعية لنخاع العظام – الخلايا غير الناضجة التي عادة ما تتطور إما إلى خلايا الدم الحمراء أو خلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية، وعندما يصاب شخص ما بسرطان الدم، ينتج نخاع العظم خلايا دم غير طبيعية لا تموت عندما تتقدم في العمر، كما تفعل الخلايا السليمة الطبيعية.

وفقاً لموقع ” yalemedicine”، تتراكم هذه الخلايا غير الطبيعية في نخاع العظام وتمنع خلايا الدم الطبيعية من التطور.

وتبدأ كل أنواع اللوكيميا تقريبًا في نخاع العظام، وعادة ما تنتشر في الدم، يمكن أيضًا العثور على اللوكيميا في أنسجة أخرى، مثل الغدد الليمفاوية والطحال،

ويمكن أن يؤدي تشخيص سرطان الدم في مراحله الأولى إلى تحسين تشخيص المريض، لذلك من المهم إجراء الاختبار في أقرب وقت ممكن في حالة الاشتباه في الإصابة بسرطان الدم.

متى يتم فحص المريض لسرطان الدم؟

قد يتم فحص المريض من أجل اللوكيميا إذا كان يعاني من فقدان الوزن غير المبرر، أو التعرق الليلي أو التعب، أو إذا كان يعاني من كدمات أو نزيف بسهولة،

في بعض الأحيان، يُظهر عمل الدم الروتيني ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء غير المبررة.

الأشخاص المصابون بسرطان الدم المزمن أكثر عرضة من أولئك الذين يعانون من الأشكال الحادة لأن يكونوا بدون أعراض قبل تشخيصهم.

قد يشعر الأشخاص المصابون بسرطان الدم بالتعب لأنهم لا يمتلكون الكمية الطبيعية من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

قد يصابون أيضًا بكدمات أو ينزفون بسهولة لأنهم لا يمتلكون ما يكفي من الصفائح الدموية لتسهيل تخثر الدم، أو قد يكون لديهم عدوى متكررة لأنهم لا ينتجون خلايا الدم البيضاء الطبيعية، مما يؤدي إلى استجابة مناعية.

الأعراض الأخرى، مثل التعرق الليلي، أكثر عمومية وأقل تحديدًا لسرطان الدم، لكنها قد تكون علامة على أن الجسم يوجه موارده لمكافحة المرض.

كيف يتم تشخيص سرطان الدم؟

عادة ما يتم تشخيص سرطان الدم عن طريق تحليل عينة دم المريض من خلال تعداد الدم الكامل (CBC) أو التقييم المجهري للدم، أو باستخدام قياس التدفق الخلوي.

قياس التدفق الخلوي هو تقنية حساسة للغاية تستخدم شعاع الليزر لتحديد الأنواع المحددة جدًا من الخلايا الموجودة في العينة”، عادةً ما يتم إجراء اختبار نخاع العظم جنبًا إلى جنب مع اختبارات الدم لأنه يضيف معلومات يمكن أن تساعد في التشخيص وقرارات العلاج.