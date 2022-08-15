لا تتجاهلها.. أعراض ألزهايمر المبكرة

يعد مرض آلزهايمر من أخطر الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي، فهو يؤدي إلى تلف تدريجي في الأعصاب، ويتسبب في فقدان تدريجي للقدرات العقلية.

تتمثل أعراض ألزهايمر المبكرة في النسيان المتكرر للأسماء والمواعيد ووصفات الطعام البسيطة ووضع الأغراض في غير موضعها.

وقالت مبادرة أبحاث ألزهايمر الألمانية إن الأعراض تشمل أيضا التقلبات المزاجية الشديدة وكذلك التغيرات الطارئة على الشخصية بدون سبب واضح كالعدوانية المفاجئة.

وشددت المبادرة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض المبكرة؛ نظرا لأن مفعول أدوية ألزهايمر يكون في أفضل حالاته في بداية المرض.

ألزهايمر هو نوع من الخرف يؤثر على الذاكرة والتفكير والسلو، ومع تطور الحالة تزداد شدة الأعراض في النهاية بما يكفي للتدخل في المهام اليومية.

وألزهايمر يدمر الذاكرة والقدرة على التفكير، وهو أكثر أشكال الخرف انتشارًا، وليس له وصفات علاجية معروفة، ومن المتوقع أن يؤثر على أكثر من 82 مليون شخص ويتكلف علاجه 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ويعد آلزهايمر من أكثر أسباب الخرف شيوعا بين الناس، وتعود تسميته إلى العالم الألماني الشهير الذي وصفه “ألتسهيمر”.

قد تزيد احتمالية إصابتك بآلزهايمر إذا تجاوزت الـ65 من عمرك، فالأبحاث أكدت أن 50% ممن يصابون بالمرض تكون أعمارهم قد تخطت الـ 65؛ وذلك نظرا إلى ترسّب بعض البروتينات النشوية في الخلايا العصبية التي تكون مركز الذاكرة، وبالتزامن مع التقدم الطبيعي في العمر.