لا تتجاهلها.. أعراض متشابهة بين كورونا وسرطان الرئة

لا شك أنه منذ تفشي فيروس كورونا، يخنلط على الكثيرين التمييز بين أعراض الإصابة بكورونا وأمراض أخرى.

تنتج عن العديد من الالتهابات المرتبطة بالجهاز التنفسي أعراض مماثلة، ما يجعل البعض يعتقد أنه مصاب بمرض خطير رغم أن إصابته ليست كذلك.

في مثل هذه الحالات، من الأفضل استشارة طبيب مختص إذا واجهت أي أعراض تشير إلى مشكلة صحية حتى لو كنت تعتقد أنه قد يكون شيئًا مؤقتًا، مع الاطلاع على الاختلافات الرئيسية بين المرضين.

ووفقا لموقع timesofindia، فإن إحدى هذه الأعراض المربكة تقع بين فيروس كورونا وسرطان الرئة رغم وجود اختلافات جوهرية بينهما.

يحدث سرطان الرئة عندما تبدأ الخلايا في الرئة بالنمو دون حسيب ولا رقيب، ويعد الأشخاص المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالمرض

وسرطان الرئة هو السبب الرئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم، حيث يمثل ما يقرب من 25 ٪ من جميع وفيات السرطان.

الأعراض المتشابهة والمختلفة بين كورونا سرطان الرئة

شاركت ليزا جاك، ممرضة السرطان الرئيسية في شركة بيرسي هيلث بالمملكة المتحدة، بعض الأعراض المتشابهة بين كورونا وسرطان الرئة، إضافة إلى التمييز بين الحالتين الصحيتين القاتلتين.

وتشمل الأعراض المماثلة بين “كوفيد-19” وسرطان الرئة ما يلي:

– سعال

– ضيق التنفس

– إعياء

– التهابات الصدر المتكررة

ونقل موقع Express UK عن المختصة قولها إنه في المراحل الأولى من سرطان الرئة لا تكاد توجد أي أعراض، حيث تبدأ في الظهور عندما يتقدم المرض.

وتشمل بعض العلامات ما يلي:

– سعال جديد لا يزول

– سعال مصحوب بدم ولو كان بكمية قليلة

– ضيق في التنفس

– ألم صدر

– بحة في الصوت

– فقدان الوزن غير المبرر

– آلام في العظام

– صداع الراس

وفقا للطبيبة، قد يكون من الأسهل التعرف على إصابتك بفيروس كورونا، وتشمل العلامات الأكثر شيوعا مع متغير النسخة السائدة ما يلي:

– درجة حرارة عالية

– فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق

– ضيق في التنفس

– شعور بالإرهاق

– آلام الجسم

– صداع الرأس

– التهاب الحلق

– انسداد أو سيلان الأنف

– فقدان الشهية

– إسهال

– الشعور بالمرض