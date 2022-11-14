لا تتجاهلوها.. آلام الساق المتكررة قد تنذر بمرض خطير!

تُعتبر صحة الشرايين أمرًا أساسيًا للحفاظ على قلب قوي وصحي، لذا من المهم جدًا اتباع نظام صحي متوازن يضمن إبقاء مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية والضغط تحت السيطرة، إذ إنها عوامل تؤثر على الشرايين تأثيرًا مباشرًا.

ومن العلامات التي قد تدل على الإصابة بمرض الشريان المحيطي هي آلام الساق المتكررة أثناء المشي أو صعود الدرج.

وقالت الجمعية الألمانية لجراحة الأوعية الدموية وطب الأوعية الدموية إن مرض الشريان المحيطي هو شكل من أشكال تصلب الشرايين.

يبدأ المرض في الظهور عندما ينتقل الكولسترول منخفض الكثافة LDL (الضار) من الدم ليستقر على جدران الشرايين.

وتتضرر الشرايين، وينتج عنه ارتفاع ضغط الدم، مشيرةً إلى أن المدخنين والبدانة والمصابين بداء السكري يُعتبرون أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بهذا المرض.

إلى جانب آلام الساق المتكررة، تشمل الأعراض الدالة على مرض الشريان المحيطي أيضا الشعور بالخدر والضعف في السيقان، وبرودة وشحوب السيقان وصعوبة تمثال الجروح للشفاء.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة أدوية تسييل الدم، إلى جانب اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة مع الإقلاع عن التدخين.