لا تتناولوا الفيتامينات بشكل يومي!‏

ينصح أستاذ الطب المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد الدكتور بيتر كوهين، أنه من الأفضل لمعظم الناس شرب كوب كامل من الماء صباحاً وعدم تناول الفيتامينات بشكل يومي؛ لأن الفيتامينات اليومية لا تقدم أي فائدة صحية ذات قيمة بالنسبة للبالغين العاديين.
وقد تم التوصل إلى هذه النتائج مؤخراً من قبل فريق عمل الخدمات الوقائية بالولايات المتحدة، حيث توصلوا من خلال مراجعتهم لـ84 دراسة شملت ما يقرب من 700000 شخص إلى أن الأدلة على أن تناول مكملات الفيتامينات والمعادن يساعد في الوقاية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية قليلة أو معدومة، كما أنها لا تساعد في منع الوفاة المبكرة.
وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن الأشخاص يتناولون الفيتامينات لاعتقادهم أنها تساعد على البقاء في صحة جيدة، أو للشعور بمزيد من النشاط أو تحسين المزاج. ولكن، يوضح الباحثون أن هناك بعض الفئات فقط يلزمها تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، مثل:
ومن الأمثلة الأخرى أنه قد يكون من الضروري تناول مكمل فيتامين (د) يومياً عندما لا يتعرض الشخص لأشعة الشمس بشكل كافٍ، وقد يوصي الطبيب بمكملات الحديد إذا كان لدى الشخص فقر دم.
يذكر أنه يسمح لمصنعي المكملات الغذائية بتسويق منتجاتهم بإدعاءات مختلفة مع وجود ملاحظة إخلاء المسؤولية على كل منتج تنص على أنه لم يتم تقييم هذه البيانات من قبل إدارة الغذاء والدواء، ولا يهدف هذا المنتج إلى تشخيص أي مرض أو علاجه أو الوقاية منه.
وعلى الرغم من أن الفيتامينات المتعددة قد لا تكون مفيدة في كثير من الأحيان، فهي على الأقل ليست ضارة. ولكن، ينصح الباحثون بإنفاق المال على شراء الأطعمة الصحية بدلاً من شراء المكملات.