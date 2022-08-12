لا تتناولوا الفيتامينات بشكل يومي!‏

ينصح أستاذ الطب المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد ‏الدكتور بيتر كوهين، أنه من الأفضل لمعظم الناس شرب كوب كامل من ‏الماء صباحاً وعدم تناول الفيتامينات بشكل يومي؛ لأن الفيتامينات اليومية لا تقدم أي فائدة صحية ذات قيمة بالنسبة للبالغين العاديين‎.‎

وقد تم التوصل إلى هذه النتائج مؤخراً من قبل فريق عمل الخدمات الوقائية بالولايات المتحدة، حيث توصلوا من خلال مراجعتهم لـ‏‏84 دراسة شملت ما يقرب من 700000 شخص إلى أن الأدلة على أن تناول مكملات الفيتامينات والمعادن يساعد في الوقاية من ‏السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية قليلة أو معدومة، كما أنها لا ‏تساعد في منع الوفاة المبكرة‎.‎

وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن الأشخاص يتناولون الفيتامينات لاعتقادهم أنها تساعد على البقاء في صحة جيدة، أو للشعور ‏بمزيد من النشاط أو تحسين المزاج. ولكن، يوضح الباحثون أن هناك بعض الفئات فقط يلزمها تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، ‏مثل‎:‎

الأشخاص الذين يتبعون الأنظمة الغذائية شديدة التقييد‎.‎

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي‎.‎

الخاضعين لبعض جراحات إنقاص الوزن التي تسبب سوء امتصاص العناصر الغذائية‎.‎

ومن الأمثلة الأخرى أنه قد يكون من الضروري تناول مكمل فيتامين (د) يومياً عندما لا يتعرض الشخص لأشعة الشمس بشكل كافٍ، ‏وقد يوصي الطبيب بمكملات الحديد إذا كان لدى الشخص فقر دم‎.‎

يذكر أنه يسمح لمصنعي المكملات الغذائية بتسويق منتجاتهم بإدعاءات مختلفة مع وجود ملاحظة إخلاء المسؤولية على كل منتج ‏تنص على أنه لم يتم تقييم هذه البيانات من قبل إدارة الغذاء والدواء، ولا يهدف هذا المنتج إلى تشخيص أي مرض أو علاجه أو الوقاية ‏منه‎.‎

وعلى الرغم من أن الفيتامينات المتعددة قد لا تكون مفيدة في كثير من الأحيان، فهي على الأقل ليست ضارة. ولكن، ينصح الباحثون ‏بإنفاق المال على شراء الأطعمة الصحية بدلاً من شراء المكملات‎.‎