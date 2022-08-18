لا تفرطوا في تناوله.. مكمّل غذائي شهير قد يسبّب حصى الكلى

يعتمد الكثير من الأشخاص على المكمّلات الغذائية لتزويد أجسامهم بفيتامينات ومعادن إضافية بحاجة إليها. حيث أن بعض الأشخاص يعانون للحصول على الكميات الكافية من هذه العناصر الغذائية عن طريق الطعام، فيما يواجه بعضهم الآخر صعوبة بامتصاصها بشكل سليم. وبصرف النظر عن الأسباب، فإن تناول المكملات قد يجلب معه بعض المخاطر.

فيتامين D هو أحد أشهر المكملات التي يستهلكها الناس، لا سيما في أشهر الشتاء، وذلك بسبب أنّ معظم مدخولنا من الفيتامين د الطبيعي يأتي من أشعة الشمس. لكن يمكن إيجاده أيضا في بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية، واللحوم الحمراء والبيض.

غير أن تناول كميات إضافية من هذا الفيتامين قد يكون خطرًا. اذ وفقًا للموقع الالكتروني المختص The Fibro Guy، إن استهلاك الكثير من مكملات فيتامين D قد يسبب حصى الكلى.

في هذا السياق، يقول الموقع إنه بالنسبة الى الأشخاص الذين يعانون للحصول على كميات كافية من فيتامين د من أشعة الشمس والطعام بسبب الموقع الجغرافي والانشغال ودوامات العمل، فإن المكمّلات يمكنها ان تكون نافعةً جدًا، محذّرًا، في المقابل، من أنّ الكثير من الفيتامين D قد يسبب مشاكل في امتصاص الكالسيوم، ما يؤدي الى آلام في العضلات، اضطرابات في المزاج، وجع بطن، وحصى الكلى.

وأضاف مقال موقع إكسبرس البريطاني، نقلًا عن الموقع، أن الكثير من الأدوية لا تتناسب مع مكملات الفيتامين D،مثل الستيرويدات القشرية، ومدرّات البول، وأدوية لخفض الوزن.

وتحدث حصى الكلى عندما تصبح البقايا في الجسم على شكل بلورات وتشكّل في ما بعد كتلًا صلبة في الكلى. وقد تسبّب هذه الحصى آلامًا حادة، واذا تركت من دون علاج، فذلك قد يؤدي الى خلل في وظائف الكلى.

يُعتقد أن الفيتامين د يساعد على تنظيم كميات الكالسيوم والفوسفات في الجسم، عنصران غذائيان يحتاج اليهما الجسم للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات. غير أنّ دراسة نُشرت في مجلة The Lancet Diabetes and Endocrinology عام ٢٠١٨ شكّكت في فعالية المكملات الغذائية.

واستنتج تحليل لدراسات حالية أن مكملات فيتامين د لا تقي من الكسور، كما أن ليس لها تأثيرات جادة على الكثافة المعدنية في العظام. ويضيف موقع The Fibro Guy: “للأسف، ما كان يُعتقد لوقت طويل حول قدرة مكملات الفيتامين د على الوقاية من الكسور تبين أنه زائف”.

كذلك، تؤكد خدمة الصحة البريطانية أن تناول الكثير من الفيتامين د قد يكون مؤذيًا، ناصحةً عدم أخذ أكثر من ١٠ ميكروغرام في اليوم، الكمية التي تحتويها حبة واحدة. ويقول المركز الصحي: “ان تناول كميات كبيرة من مكملات فيتامين د على فترة زمنية طويلة يمكنه أن يسبّب تراكم الكالسيوم في الجسم، الأمر الذي يضعف العظام ويؤذي الكلى والقلب.