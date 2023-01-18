لا تهملها.. 3 نصائح هامة للوقاية من الإصابة بمرض الديسك

تعد أمراض الديسك أو الانزلاق الغضروفي (Prolapsed Disc) من أكثر المشكلات الصحية التي تصيب العديد من الأشخاص في الفترة الأخيرة، خاصة أولئك الذين يتبعون عادات يومية “غير صحية” خلال فترة عملهم أو جلوسهم.

باختصار، فإن أسباب آلام مرض الديسك هي بسبب وجود مشكلة في الوسائد المطاطية (الأقراص) بين فقرات العمود الفقري، ويعرف ديسك الظهر بأسماء أخرى مثل القرص المنزلق، أو القرص المنفتق، أو القرص المتدلي، أو تمزق القرص، أو الغضروف المنزلق.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أبرز الطرق التي تساعد على الوقاية من الديسك، وعلى سبيل المثال:

1. الحفاظ على وضعية جيدة

أيّ الحفاظ على استقامة الظهر ومحاذاته، خاصةً في حال الجلوس لفترات طويلة، وذلك لأنه يساعد على تقليل الضغط الذي من الممكن أن يتعرض له العمود الفقري، والأقراص الموجودة في العمود الفقري أيضًا.

بالإضافة إلى الانتباه على كيفية رفع الأشياء ذات الأوزان الثقيلة بشكل صحيح، أيّ جعل الساقين وليس الظهر يقومان بحمل معظم الوزن.

2. الحفاظ على الوزن الصحي

الحفاظ على الوزن الصحي يُعد من طرق الوقاية من الديسك، وذلك لأن الوزن الزائد من المحتمل أن يكون له دور في وضع مزيدًا من الضغط على العمود الفقري، والأقراص أيضًا، مما يجعلها أكثر عرضةً للإصابة بالفتق.

3. الإقلاع عن التدخين

يُنصح في أغلب الأحيان بتجنب استخدام أيّ نوع من أنواع منتجات التبغ، وذلك لأنه يُعتقد بأن التدخين يقلل من وصول الأكسجين للمنطقة المصابة بالديسك بالتالي يزيد من سوء وشدة حدة المرض بسرعة أكثر.

أسباب الإصابة بالديسك

من الممكن أن يحدث الانفتاق في حال ضعف الجزء الخارجي من القرص، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف هذه الأقراص الموجودة في العمود الفقري، ومن أهمها:

الشيخوخة.

الوزن الزائد.

الإجهاد المفاجئ، وذلك نتيجة الرفع غير السليم، أو التعرض للالتواء بالعنف.