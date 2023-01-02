لا يعرفها كثيرون.. حقائق "مدهشة" عن جسم الرجل

تُوجد العديد من الاختلافات الجسدية البيولوجية بين الرجل والمرأة، وتناولت مجلة “ذا ليست” في تقرير لها بعض الحقائق المدهشة عن جسم الرجل، والتي قد لا يعرفها كثيرون:

إفراز هرمون الحليب

إن كنت تظن أن إفراز الحليب مقتصر على النساء بعد الولادة، فأنت مخطئ!

قال طبيب الرضاعة الطبيعية الدكتور جاك نيومان لمجلة Scientific American، إن جسم الرجل قد يفرز الحليب أيضا، لكن بطريقة أكثر تعقيدا.

فوفقا لنيومان يمكن أن يفرز ثديا الرجل الحليب في حال ارتفعت نسبة البرولاكتين في جسمه، وهو الهرمون المسؤول عن إنتاج الحليب.

لكن يؤكد نيومان أن هذه الحالة لا تعتبر طبيعية، بل هي دليل على قصور في الغدة التناسلية وانخفاض في إنتاج هرمون التستوستيرون.

وفي أبحاث سابقة، لاحظ العلماء أن بعض الذكور من الثديات يرضعون أطفالهم، خاصة خفافيش “الداياك فروت” في جنوب شرق آسيا.

اكتئاب ما بعد الولادة

تصاب الكثير من الأمهات باكتئاب ما بعد الولادة، وهي حالة نفسية تتضمن عدة أعراض، منها نوبات القلق والذعر، وتراجع في الشهية، إضافة إلى الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية أو العائلية، لكن هل تعلم أن الرجل قد يصاب بهذا النوع من الاكتئاب بعد ولادة طفله؟.

يقول الخبراء إن هذه الحالة أكثر شيوعا عند الآباء الصغار سنا، أو أولئك الذي يواجهون مشاكل مادية، أو من لديهم تاريخ مع الاكتئاب.

ووفقا لتقرير نشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، فإن 10% من الرجال يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة قد يستمر معهم لمدة ستة أشهر.

عدم تمييز الألوان

وجدت الدراسات أن النساء أكثر قدرة على تمييز درجات بعض الألوان.

وقال فريق “أبراموف البحثي” في بيولوجيا الفروق بين الجنسين: “في معظم الطيف المرئي، يحتاج الذكور إلى طول موجي أطول قليلا من الإناث لتمييز درجات معظم الألوان”.

وبحسب الخبراء، فإن الألوان الأكثر دفئا كالأحمر والبرتقالي تتميز بأطوال موجية طويلة، ما يعني أن المرأة على سبيل المثال ترى اللون البرتقالي بدرجته الصحيحة، في حين يراه الرجل أقرب إلى الأحمر، أما العشب فيبدو أكثر خضرة للنساء، بينما يرى الرجال فيه مسحة “صفراء”.

مكافحة الشيخوخة

تؤكد الدراسات أن متوسط عمر المرأة المتوقع أطول من عمر الرجل، ربما لهذا بوركوا بمظهر أكثر شبابا!

يقول الخبراء إنه ونظرا لأن مستوى هرمون التستوستيرون أعلى عند الرجال، فإن جلدهم يكون أكثر سماكة بنسبة 25% من جلد النساء. كما يحتفظ جسمهم بنسبة أكبر من الكولاجين الذي يؤخر ظهور التجاعيد، والذي تفقده المرأة بشكل سريع خاصة بعد انقطاع الطمث.

تفاحة آدم

يقول الباحثون إن صوت الذكور يبدأ بالتغير خلال فترة البلوغ، وذلك بسبب نمو حجم الحنجرة، التي تخلق نتوءًا في الحلق يطلق عليها “تفاحة آدم”.

السبب وراء عدم ظهور تفاحة آدم عند الإناث هو نفس السبب الذي يجعلهن يتمتعن بنبرة صوت أعلى من الرجال، لكن لا تنمو حناجرهن بشكل كبير بما يكفي لتشكيل تفاحة آدم.