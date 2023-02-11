لا يوجد لقاح له حالياً.. خبراء بريطانيون يحذرون من فيروس مقلق!

عاد فيروس “إنفلونزا الطيور” ليثير الريبة والقلق مجدداً، ولكن هذه المرة ليس بين مجتمعات الطيور والدواجن، وإنما خشية انتقاله إلى البشر وانتشاره بشكل قد يوازي بخطورته انتشار جائحة كوفيد-19.

خبراء بريطانيون حذروا من خطورة التهاون، ودعوا بشكل عاجل إلى العمل على تطوير لقاح ضد إنفلونزا الطيور، ليكون جاهزا في حال بدء الفيروس بالانتشار بين البشر.

وقال البروفيسور إيان براون، رئيس قسم علم الفيروسات في وكالة صحة الحيوان والنبات البريطانية، إن فيروس إنفلونزا الطيور سريع التطور، ينتشر بشكل متزايد من الطيور إلى الثدييات، مما يزيد الخطر على البشر.

وأضاف: “أي تفش غير متوقع، يزيد من المخاطر المترتبة عليه. تعلمنا من تجربة كوفيد-19 أن الاستعداد للوباء يستغرق وقتا، للحصول على اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات… ليس لدينا لقاحات تحصّن البشر من إنفلونزا الطيور حاليا”، وفقما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وتابع قائلا: “في حين لا يوجد دليل حتى الآن دليل على انتشار الفيروس بشكل كبير بين الثدييات، ولكن يجب تتبعه بعناية لرصد تأثير الطفرات الجديدة”.