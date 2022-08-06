لبطن مشدود.. اليكم بعض التمارين الرياضية

عندما يتعلق الأمر بالمظهر الخارجى للجسم فإن البطن بالتأكيد ليست من بين أفضل مناطق الجسم لدى الجميع، لأن دهون البطن يمكن أن يكون لها العديد من الآثار الصحية السلبية.

من الضرورى الاعتناء بالدهون غير الصحية فى جسمك ولضمان ذلك اللياقة البدنية وممارسة الرياضة الحل الأمثل.

تمارين لشد البطن، إليك بعض التمارين التى يمكن أن تساعدك على شد بطنك وفقا لموقع health line:

تمرين Planks، يمكنك القيام بهذا التمرين بالخطوات التالية:

الاستلقاء على حصيرة:

ضع الجزء العلوي من جسمك على مرفقيك وأسفل الجسم على أصابع قدميك، حافظ على جسدك مرفوعًا واستمر فى هذا الوضع لمدة 30 ثانية على الأقل.

تمرين Dead bugs:

يمكنك القيام بهذا التمرين بالخطوات التالية:

استلقِ على ظهرك بشكل مستقيم.

ارفع يديك ورجليك بحيث تكون متعامدة على الأرض.

ضع ركبتيك بحيث تصنع ساقيك زاوية 90 درجة من الأرض.

اجلب رجلك اليسرى للأمام بيدك اليمنى.

افعل نفس الشيء بيدك اليسرى ورجلك اليمنى.

كرر الخطوات 20 مرة على الأقل.

V-ups:

يمكنك القيام بهذا التمرين بالخطوات التالية:

استلقِ بشكل مستقيم على حصيرة.

استخدم الوركين بشكل محوري وارفع يديك ورجليك.

العودة إلى الموضع الأولي.

كرر الخطوات 10 مرات على الأقل.