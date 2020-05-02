لتجنب التخمة بعد الإفطار في رمضان.. إليك هذه النصائح

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يحذر خبراء التغذية من أن تناول وجبات كبيرة دفعة واحدة مع بدء ساعات الإفطار يزيد معدلات التخمة، مما يشعر الشخص بالكسل، إلى الدرجة التي قد يغرق فيها بالنوم لا شعوريا.

التخمة هي الشعور المزعج الذي يتعرض له الكثيرون بعد تناول الطعام وخصوصا وجبات الإفطار في شهر رمضان، مما يسبب الانتفاخ والغازات والشعور بالثقل الشديد وعدم الراحة في المعدة.

قدم موقع “medicalnewstoday” المختص في الصحة والطب، بعض النصائح للتخلص من التخمة التي تلازم الشخص بعد تناول الوجبات الدسمة، وهي:

1- من أكثر الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون هي تناول الطعام والنوم مباشرة أو الجلوس مما يسبب التخمة، ولكن يفضل أن نمارس النشاط البدني بعد تناول الطعام حيث يساعد ذلك على تحريك الأمعاء وتسهيل

2- بعض وضعيات تمارين اليوغا تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والتخلص من الانتفاخ والغازات والتخمة.

3- النعناع، من أبرز الطرق للتخلص من تشنجات البطن وعسر الهضم، فمن الممكن تناوله بعد وجبه الطعام للحد من التخمة واضطرابات الجهاز الهضمي.

4- تدليك البطن، يساعد على تجنب الشعور بالتخمة وعسر الهضم كما إنه بعمل على الشعور بالراحة ومنع الغازات والانتفاخ.

5- حمام دافئ، فيساعد ذلك على الشعور بالاسترخاء وتقليل مستويات التوتر مما يسمح للجهاز الهضمي أن يعمل بشكل جيد وأكثر فعالية ويساعد على تقليل الانتفاخ.

6-تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تحد من الشعور بالانتفاخ وعسر الهضم والتخمة.

7- جنب تناول المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالمياه والعصائر الطبيعية.

8-تجنب تناول العلكة، فابتلاع الهواء أثناء المضغ يسبب الانتفاخ وعسر الهضم.

9- تناول الطعام بكميات قليلة حتى لا تزيد من الشعور بالتخمة أو الانتفاخ، فمن الممكن تناول أكثر من وجبة ولكن بكميات قليلة.

10- الحد من تناول الأطعمة الحارة والدسمة، لأنها تزيد من الشعور بالتخمة وعسر الهضم.